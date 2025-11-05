完全無人自動運転のロボタクシーが現実になる日は、そう遠くないようです。

配車サービスの大手Uber（ウーバー）は、NVIDIA（エヌビディア）の技術を取り入れたロボタクシーを2027年より導入し、最終的に10万台まで拡大することを目指すと発表しました。具体的なスケジュールや時期についてはまだ示されていません。

完全自動運転のロボタクシーが現実に

NVIDIAは2025年10月28日、米ワシントンD.C.で行われた自社イベント「GTC」にて、新しい技術プラットフォーム「Nvidia Drive AGX Hyperion 10」を発表。NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは、同イベントにて「これは私たちにとって新たなコンピューティングプラットフォームとなり、大きな成功を収めることを期待しています」と自信たっぷりな様子。

NVIDIAの幹部によれば、今回発表された最新コンピューター「Drive AGX Hyperion 10」を搭載することでロボタクシーは「レベル4」の自動運転に対応できるようになると言います。

レベル1（運転支援） レベル2（部分的自動化） レベル3（条件付き自動化） レベル4（高度自動化） レベル5（完全自動化）

米自動車技術者協会（SAE）が定める基準において、レベル4は指定されたエリア内であれば、ドライバーが交代することなく、完全な自動運転が可能だという水準。日本でも、SAEの基準と同様にレベル1〜5まで分類されています。

自分たちで車両製造はしないUber

Uberは、自動運転配車ネットワークとしてのみ事業を展開。Tesla（テスラ）やWaymo（ウェイモ）といった他のロボタクシー事業者とは異なり、ロボタクシーの車両製造をStellantis（ステランティス）やMercedes-Benz（メルセデス・ベンツ）、電気自動車メーカーのLucid Motors（ルシッド・モーターズ）など、少数の自動車パートナー企業に車両の製造を委ねています。

NVIDIAのフアンCEOは「世界中のあらゆる自動車会社が自動車を製造できるように、このアーキテクチャを開発しました。車両は商用車、乗用車、ロボタクシー専用車など、様々な用途に利用できます」と声明を発表。Uberとの協業を前提にしたシステムと言えそうですね。

この技術は、今年初めにリリースされ、ヒューマノイドロボットなどのフィジカルAIのトレーニングに使用されるNVIDIAのAIモデル「Cosmos」上に構築された共同AIデータファクトリーによってもサポートされる予定とのことです。

GMにも搭載されるNVIDIA

NVIDIAは競争の激しい市場で優位に立とうとしています。

今年3月のGTCにて、フアン氏よりGMがDrive AGX プラットフォームを使用して、将来の自動運転車を開発することも発表していましたが、先日General Motors（GM）はその続報として集中型コンピューティングプラットフォームの開発状況を伝えています。

また2028年までにハンズフリーだけでなく「アイズオフ走行」可能な電気自動車を発売する計画もアナウンスし、投資家から大きな注目を集めています。このシステムの心臓部には、NVIDIA製次世代プロセッサー「NVIDIA Thor」が搭載される予定なのだとか。

このGMの発表を受けて、イーロン・マスク氏はTeslaの決算説明会の大半を、同社の人工知能と自動運転の取り組みが「かなり大規模に」拡大していることを投資家に保証することに費やしました。マスク氏は、2026年後半までに「数百万台におよぶTeslaの車が自動運転で運行する」ことを主張しています。