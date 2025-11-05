上海ディズニー4棟目のテーマホテル建設へ、拡張計画で集客力を強化

上海ディズニーリゾートは11月3日、4棟目となるテーマホテルを建設すると発表しました。新ホテルは上海ディズニーランドのメインエントランス近くに位置し、既存の「上海ディズニーランドホテル」「トイ・ストーリーホテル」、建設中の3棟目のホテルに続く新たな宿泊施設となります。

リゾートでは現在、複数の拡張プロジェクトが進行中です。星願湖の南岸に建設中の第3ホテルは内装工事に入り、屋内外のプールも備える予定です。また、人気アトラクション「ソアリン・オーバー・ザ・ホライズン」の拡張が進められており、完了後は収容能力が約5割増える見通しです。工事期間中も同アトラクションは営業を続けます。さらに、新たなショッピング施設や飲食エリアも整備され、リゾート全体の滞在体験を充実させます。

開業から9年を迎えた上海ディズニーランドは、今年ついに延べ1億人目の来園者を迎えました。テーマエンターテインメント協会（TEA）の最新報告によると、2024年の入園者数は延べ1470万人で世界のテーマパークの中で5位、中国では首位を維持しました。

2023年には、映画「ズートピア」をテーマにした世界唯一のエリアがオープンし、話題を集めました。今年8月には10月中旬からのチケット価格体系の見直しを発表し、既存の475〜799元（約1万〜1万7000円）の範囲内で中間価格帯を追加。価格の柔軟性を高め、混雑時期の需要分散を狙います。

上海ディズニーリゾートは中国本土初、世界で6番目のディズニーリゾートで、上海申迪グループと米ウォルト・ディズニーの共同出資によって運営されています。

ウォルト・ディズニーは2025会計年度第3四半期決算で、売上高が前年同期比2．1％増の236億5000万ドル（約3兆6400億円）、純利益が同100％超増の52億6200万ドル（約8100億円）と大幅に伸長し、テーマパーク部門の利益は13％増の25億2000万ドル（約3900億円）に達しました。上海をはじめ世界各地のパーク拡張が、同社の成長を力強く支えています。（提供/CRI）