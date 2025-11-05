年々、増加傾向にあるインバウンド需要。富裕層の外国人観光客へ移動の際にも上質なサービスを提供しようとタクシードライバー向けの研修が行われました。



「頭ぶつけないでってそういう気持ちを込めてもうちょっとこうこういう感じ」



心地よくタクシーに迎え入れる丁寧な作法や、お辞儀の姿勢を念入りに確認していきます。これは県が主催した「外国人富裕層」をターゲットにしたタクシードライバー向けのマナー研修。県内のタクシー会社に勤務する22人が参加しました。





講師を務めるのは首都圏を中心にハイヤーなどを展開する会社のサービスマナーインストラクター…おもてなしのプロフェッショナルです。外国人富裕層を迎え入れるための研修ですが、英語ではなく日本語を使い、言語の壁を越えた上質な「おもてなし」の提供を目指します。〈東京エムケイ株式会社サービスマナーインストラクター 長坂智恵子さん〉「どのような気持ちでお客様に接していくことが必要かプラス実技ですね、心と技量と」去年、県内を訪れた外国人観光客は52万人を超え、過去最多に…「インバウンド需要」は観光地の活性化の起爆剤となっています。そこで県は外国人観光客、特に富裕層を獲得しようとことし7月にはガイドに向けた研修も開催。今回の研修もその一環で、観光資源そのものにとらわれない様々な側面での上質なサービス提供を目指しています。〈参加者〉「特に海外から新潟に来られるお客様なので、どんどん新潟に来ていただけるように私たちドライバーが尽力できたらいいと思います」県は11月20日からオーストラリアのメディア関係者を招待したツアーを開き、今回研修を受けたタクシー会社からドライバーを派遣する予定です。