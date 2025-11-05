日本テレビ「深イイ話 有名人の家族は本当に幸せなのか？2時間SP」（後7・00）が5日に放送され、“巨人最強助っ人”との呼び声が高いウォーレン・クロマティさん（72）に番組が初の密着取材。2019年に結婚した32歳下の妻（40）、“チビマティ”ことチャズくん（5）と3人家族で日本で生活している様子がオンエアされた。

クロマティさんは1984年から1990年まで巨人で7年間にわたってプレー。打率.321、171本塁打、558打点という驚異の通算成績を残したレジェンド助っ人で、陽気な人柄と愛称「クロウ」の名でファンに親しまれた。

そんなクロマティさん。2019年にかつてチームメートだった原辰徳監督（当時）の誘いで巨人のアドバイザーに就任して再来日。タレントの谷まりあ（30）似だという日本女性と同年に結婚し、2020年にチャズくんが誕生した。

だが、2021年に家族で米国に里帰りした際、突然足に力が入らなくなる異変に襲われる。その後、ギラン・バレー症候群と判明。さらに胸椎狭窄症も併発し、車いす生活となった。

それでも生来の明るい性格。目がくりくりとしてえくぼの可愛いパパそっくりの愛息チャズくんを見て「ハンサムボーイ！セイムフェース（同じ顔）！」と笑みをふりまき、「ベリーイージー！」と電動車いすでくるくると回ってみせる。

愛息が通う保育園の支度はパパの仕事で、髪をブラッシングすることも。愛妻から電話がかかってくると、スマホには「My Lovery Wife」の文字が浮かび、ほほえましい登録名も明らかになった。

現在は再び歩けるようにとの強い思いから手術も受け、週に2回はリハビリ施設通い。巨人の帽子をかぶってノンストップで1時間汗を流す様子もオンエアされた。

闘病を支える妻はここぞで夫を励ます時、「待っている人がいる」と声をかけるという。

「あなたを待ってる人がいるから、その人たちのために動かなきゃいけないっていうふうにいうと、彼は思考が変わります。だから今のウォーレン・クロマティをつくってくださったのはファンの声援があるからこそ今の彼があるって思うんですよ」

有名なパフォーマンス「バンザイ」は現在も親友である元巨人・篠塚和典さん（68）の発案。「チームメートはみんな応援してるからね」という篠塚さんも含め、家族と仲間に恵まれたクロマティさん。愛妻によると「もう一回立って（ファンの前で）バンザイしたいっていうのが彼の今の目標」だそうだ。