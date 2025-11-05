義母が近所に住んでいると、会う機会も多くなると思います。ただ図々しい義母だと、なんの連絡もなしにやって来ることも珍しくありません。夫に相談しても真剣に話を聞いてくれないと、さらにストレスが溜まりますよね。今回は、義母の迷惑行為を夫にやめさせてもらおうとしたのになんの役にも立たなかった話をご紹介いたします。

真剣に相談に乗ってくれない

「義母のアポなし訪問に悩んでいたため、夫に相談してみたんです。せめて来る前に『LINEでもいいから連絡してって言っておいてよ』と伝えたら、『そんなのこれから出かけるからって適当に追い返せばいいじゃん』と言う夫。そんなことできてたらとっくに実践してるし……。

しかも夫は『だってあの人、人の言うこと聞かないもん』『多分娘ができてうれしいんだよ』『適当に流して相手してやって』と言われて話は終了。私が悩んでいる気持ちなんて、夫には伝わってないんだろうな……。親も親なら子も子だな、と思いましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 義母の悩みを勇気を出して相談したのに、適当なアドバイスをされるだけだと余計にモヤモヤしてしまいますよね。奥さんの立場を理解した上で、真剣に相談に乗ってあげてほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。