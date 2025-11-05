有吉弘行が“納得できない”高級料理「うまいのかわからない」と疑問　マツコも「これは何を食べているんだ…」

10月31日（金）放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が“納得がいかない食べ物”についてトークを展開した。

番組内でレタスの話題になり、幼少期に食卓に出ていた“レタス包み”を思い出したマツコ。レタスで肉そぼろを巻いた料理で、中国の広東料理が起源と言われている。

マツコは「たぶん2〜30年は食べているけど、本当においしいと思って食べているかわからない料理のひとつ。たまにメニューにあると頼みたくなるけど…」と明かした。

すると有吉は「いまだに北京ダックがうまいのかどうかわからず食べている」と切り出し、メインのアヒルの丸焼きの皮より、甜麺醤の味が強いと感じるそう。マツコも「おいしいんだけど、これは何を食べているんだって気持ちになる。身はないのよ、皮を食べてる」と共感した。

さらに「なんでこうなったのかわからない料理はいろいろある」と有吉がいうと、マツコは「春巻きって謎じゃない？巻いて油で揚げて、ここまでしてこれを食べる必要があるのかって思うときない？」と首を傾げる。

さらに2人は人気の「生春巻き」も理解できないようで、「あれは意味わからない！スイートチリソースを食べてるようなもの」（マツコ）、「（皮を）揚げろよ！と思っちゃう」（有吉）と言いたい放題。マツコは「おいしいけど、皮は必要？」と皮はいらず、スイートチリソースのサラダでいいのではないかと主張した。