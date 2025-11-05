『美脚見え & 脚長効果』狙える！【ハニーズ】秋冬の1軍♡「大本命ブーツ」

秋冬の足元コーデに活躍させたいのは、コーデをぐっと格上げしてくれるブーツ。せっかくなら、スタイルアップも狙える一足を選びたいところです。そこで今回紹介するのは、すっきり見えるシルエットや程よい高さのヒールで、レッグラインを美しく見せてくれそうな【ハニーズ】のブーツ。さっそくチェックして、秋冬コーデに取り入れてみて。

美シルエットでレッグラインを美しく

【ハニーズ】「ヒールロングブーツ」\4,980（税込）

すっきりとしたスクエアトゥと、脚に程よく沿う美しいラインが魅力のロングブーツ。公式サイトで「美脚効果抜群」と紹介されている、スタイルアップに期待大の一足です。内側ファスナー付きで脱ぎ履きもスムーズ。滑りにくい靴底で歩きやすさもサポートしてくれそう。柔らかなレザー調素材 & スタイリッシュなデザインで、カジュアルにもきれいめにも活躍してくれる予感です。

約6.7cmのヒールでスタイルアップ

【ハニーズ】「レースアップヒールブーツ」\3,980（税込）

フェミニンにまとめたい日は、こちらのレースアップブーツがおすすめ。丸みのあるトゥの甘さが、スカートやワンピースに自然とマッチしそうです。約6.7cmのヒールで美脚効果にも期待大。秋冬コーデにフェミニンなアクセントを添えつつ、足元をきれいにまとめてくれる一足です。つや感のあるレザー調素材とマットなスエード調素材から好みを選んでみて。

脚長見えが狙えるすっきりシルエット

【ハニーズ】「厚底ロングブーツ」\4,980（税込）

程よくゴツめな厚底のロングブーツは、コーデのアクセントになりそう。ひざ下からソールまですっきりとした美シルエットで、公式サイトでも「脚長効果抜群」と紹介されています。ソールの存在感があるので、ショート丈ボトムスと好相性。フェミニンなアイテムを取り入れた、甘辛ミックスコーデにもおすすめです。

2WAY仕様で印象チェンジも楽しめる

【ハニーズ】「2wayカバーブーツ」\4,980（税込）

取り外し可能なカバー付きで、印象チェンジが楽しめる2WAY仕様。セットで履けば、くしゅっとしたボリューム感でレッグラインが華奢見え。カバーを外してショートブーツとして履いても、約5.4cmの厚底ソールで自然な脚長効果が期待できます。コロンとしたソールとあたたかみのあるスエード調素材は、カジュアルなデニムスタイルや大人ガーリーなコーデとも好相性。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S