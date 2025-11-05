神戸が蔚山を直接下してACLE首位に浮上!大迫躍動、決勝点はパトリッキ
[11.5 ACLE第4節 神戸1-0蔚山 ノエスタ]
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のリーグステージ第4節で、ヴィッセル神戸はホームで蔚山HD(韓国)を1-0で下した。3勝1敗で勝ち点を9に伸ばした神戸が、勝ち点7の蔚山を直接下したことで東地区首位に浮上した。
大会2連勝で入った神戸だが、10月22日に行った前節で3点差を追いつきながらも競り負けて初黒星を喫した。ただホームで行う第4節はここまで無敗の蔚山が相手で、仕切り直しの勝利となれば首位に浮上できる一戦だった。
前半から神戸はチャンスを作った。しかし11分にMF井手口陽介の落としをボレーで合わせたFW大迫勇也のゴールで先制したかに思えたが、VARの介入によりFWジェアン・パトリッキのオフサイドが認められて得点にはならない。
そのあとも大迫のシュートがクロスバーを叩くなど蔚山ゴールに迫り続けたが、前半はスコアレスで折り返す。しかし後半13分、MF鍬先祐弥のアーリークロスからパトリッキがエリア内でコントロール。左足で左隅に蹴り込んで、神戸が先制点を奪うことに成功する。
後半20分には蔚山の右CKからDFマテウス・トゥーレルのオウンゴールで同点に追いつかれたかと思われたが、その前にGKチャージによって得点は認められない。肝を冷やした神戸だが、これ以降はGK前川黛也を中心に集中した守りを続け、しっかりと勝ち点3を積み上げた。
