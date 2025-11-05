ナムディンvsG大阪 スタメン発表
[11.5 ACL2グループF第4節](ナムディン)
※21:15開始
主審:アブ・アーイシャ・バラー
副審:アシュラフ・アブズバイダ、アブド・ハラワー
<出場メンバー>
[ナムディン]
先発
GK 97 カイケ・サントス
DF 3 ズオン・タイン・ハオ
DF 4 ルーカス
DF 5 ダン・バン・トイ
DF 34 ウォルバー
MF 21 クリストファー・ハンセン
MF 22 パーシー・タウ
MF 24 ミッチェル・ダイクス
MF 72 ロムロ
FW 10 カイオ・セザール
FW 12 マフムード・イード
控え
GK 26 チャン・グエン・マイン
GK 82 チャン・リエム・ディエウ
DF 13 チャン・バン・キエン
DF 17 グエン・ヴァン・ヴィ
DF 7 グエン・フォン・ホン・ドゥイ
DF 93 ケヴィン・ファムバ
MF 11 グエン・トゥアン・アイン
MF 16 チャン・バン・コン
MF 88 リー・コン・ホアン・アイン
FW 19 チャン・バン・ダット
FW 35 ブレネー・マルロス
FW 37 カイル・ハドリン
監督
アンドレ・リマ
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 20 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
MF 7 宇佐美貴史
MF 13 安部柊斗
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
控え
GK 18 荒木琉偉
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 67 佐々木翔悟
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 38 名和田我空
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 42 南野遥海
FW 51 満田誠
FW 8 食野亮太郎
監督
ダニエル・ポヤトス
※21:15開始
主審:アブ・アーイシャ・バラー
副審:アシュラフ・アブズバイダ、アブド・ハラワー
<出場メンバー>
[ナムディン]
先発
GK 97 カイケ・サントス
DF 3 ズオン・タイン・ハオ
DF 4 ルーカス
DF 5 ダン・バン・トイ
DF 34 ウォルバー
MF 21 クリストファー・ハンセン
MF 22 パーシー・タウ
MF 24 ミッチェル・ダイクス
FW 10 カイオ・セザール
FW 12 マフムード・イード
控え
GK 26 チャン・グエン・マイン
GK 82 チャン・リエム・ディエウ
DF 13 チャン・バン・キエン
DF 17 グエン・ヴァン・ヴィ
DF 7 グエン・フォン・ホン・ドゥイ
DF 93 ケヴィン・ファムバ
MF 11 グエン・トゥアン・アイン
MF 16 チャン・バン・コン
MF 88 リー・コン・ホアン・アイン
FW 19 チャン・バン・ダット
FW 35 ブレネー・マルロス
FW 37 カイル・ハドリン
監督
アンドレ・リマ
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 20 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
MF 7 宇佐美貴史
MF 13 安部柊斗
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
控え
GK 18 荒木琉偉
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 67 佐々木翔悟
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 38 名和田我空
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 42 南野遥海
FW 51 満田誠
FW 8 食野亮太郎
監督
ダニエル・ポヤトス