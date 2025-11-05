史上最速での幕内初優勝、史上最速の横綱昇進をなしえた第75代横綱・大の里。

しかし…小学校時代は最高実績16強止まり。

「強くなるためには、何かを犠牲にしなければ」と小学6年生ながらに思い、

たった12歳にして相撲留学を決断！

そんな大の里を中・高6年間育てた海洋高校相撲部寮『かにや旅館』。

旅館をリニューアルして相撲部寮にした田海監督夫妻と

未来の大の里を目指す『かにや旅館』に住む相撲部員たちのハードな日々に密着！

朝5時50分起床、厳しい稽古は田海父ちゃんが担当。

大の里も絶賛していた食事作りは栄養士の資格も持つ恵津子母ちゃんが担当。

かつては中高一貫で寮生活を行っていたが、時代の流れもあって

現在は中学生以下の寮生活は廃止。

しかし、稽古は今でも学年関係なく参加できるよう、毎日門戸を開いているそう。

厳しい稽古を課す田海父ちゃんだが、「親は木に立って見守るもの」と、

卒業後はそれぞれの道に行った教え子たちに自らは一切連絡しないと心がけている。

それでもかにや旅館には自然とやさしい支援が集まり深い絆もある。

家族同然に育ち後輩たちに振る舞う大の里だけではなく、卒業していた先輩たちの中には、

結婚の報告に訪れる子も。

家族のような固い絆の『かにや旅館ファミリー』。

田海父ちゃんが指導を続ける上で、自分に課している課題がありました。

それは…

海洋高校相撲部の田海総監督の契約は1年契約。

「毎年、全国大会で教え子が3位に入らなければ。総監督辞める」

そのため、田海監督も毎年毎年必死に取り組んでいる。

大人が覚悟を見せることで、教え子たちには「この大人は本気なんだ」と伝わり、

刺激し合うことで新たな力が！

恵津子母ちゃんもまた…

「みんなが頑張ってるの見てるからじゃあ私も頑張ろう」

「同じ夢見て、見させてもらって」と。

田海父ちゃんはこう言う。

「大相撲行って教え子たちが活躍して優勝して

そうなったら俺は死んでもいいよみたいなそれぐらい夢物語」

第2の両親の夢も乗せて、横綱・大の里の快進撃からまだまだ目が離せない！