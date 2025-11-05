今から41年前、1984年・・・来日した「ウォーレン・クロマティ」。

7年間の在籍で通算打率は脅威の3割2分1厘！！

輝かしい成績も去ることながら・・・とにかく陽気なキャラクターで日本中の人気者に！！

現在72歳のクロマティさん、6年前に32歳年下の40歳になる奥さまと結婚。

5歳の息子さんチャズくんと3人、日本で暮らしていたが突然、病魔が・・・

2021年、家族でアメリカに里帰りした時、突然の異変。脚に力が入らなくなった。

クロマティさんを襲った病、「ギラン・バレー症候群」。

一般的に回復するケースもあると言われているが、その症状は日に日に悪化。車椅子の生活に・・・。

当時、チャズくんは1歳10ヶ月。一気に全てを背負う事になった奥様にクロマティさんは・・・

「時々、申し訳ないと思うよ。こんな状態の僕を世話するために結婚したわけじゃないから。

ずっと前に僕の元を離れることもできた。でも彼女は今でも僕のそばにいてくれる。だから特別なんだ」

発症から2年・・・藁をもすがる想いで専門医がいるという徳島の病院へ。

診断の結果、脊髄がヘルニアや骨の変異で圧迫される病気「胸椎狭窄症」と判明。

「触った感覚がゼロじゃなかった・・完全に神経が切れていない証拠。だから手術したら可能性はある」

手術後、一つの奇跡が・・・2年ぶりに脚を動かせた！

「諦めない 絶対に！」

落ちてしまった筋肉や感覚を戻すためのリハビリを開始。

奥様も、幼いチャズくんの育児をしながらクロマティさんのお風呂、トイレ、着替え、そして家でのリハビリに至るまで懸命にサポート。

家族の想いも背負い、「もう1度、自分の足で歩くため」に、リハビリを懸命に続けるクロマティさん。

「決して諦めないし、諦めるつもりもない。愛する妻と息子のために人生は楽しい・・・Life is beautiful」

そんなクロマティさんの心が折れそうになる時、いつも奥様がかけているある言葉が！

「“待ってる人がいる”って言うんですよ。その人たちのためにも動かなきゃいけないっていうと、彼は思考が変わります」

自分を待ってくれる人がいる限り・・・そして、あの時のようにまた勇気を与える為に。

「もう一回立ってバンザイしたい！」っていうのが・・・彼の今の目標！