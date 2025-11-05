国民的大ヒット！NHK連続テレビ小説“あんぱん”！
今田美桜さん演じる主人公、朝田のぶのモデルとなった…
やなせたかしさんの妻・暢（のぶ）さん。
『あんぱん』は、妻・暢さんがやなせたかしさんを生涯かけ支え、
『アンパンマン』をアニメとして世に送り出すまでを描いた物語。
『アンパンマン』は日本テレビで37年放送している国民的アニメ。
やなせスタジオ全面協力！当時の夫妻をよく知る人物から
アニメを支えるアンパンマンファミリーの方々、
妻・暢さんが働いていた高知新聞社まで、完全取材！
総取材期間3ヶ月！やなせ夫妻の幸せとはなんだったのか？
やなせスタジオ代表・越尾正子さんに密着。
朝ドラあんぱんで、古川琴音さん演じる中尾星子役のモデルになった方。
越尾さんの案内のもと、やなせたかし先生のお仕事場や超貴重なやなせ先生直筆のラフ画を大公開！
国民的アニメ「アンパンマン」が誕生するまでの舞台裏も、やなせ夫妻の人生と共に振り返る。
実は暢さんは亡くなる半年前、越尾さんにたった一度だけお願いをしたことがありました。
越尾さんと、2人きりで金沢旅行へ行くこと。
全てを計画し、暢さんをアテンドした越尾さん。
しかし実はこの旅行には暢さんのある思いが隠されていました。
それは…
夫には、ずっと漫画を描きつづけてもらいたい。
自分がいなくても、創作に集中できる環境を作れるか、死ぬ間際まで考えていたが、越尾さんが旅行をしっかりと計画できたことで、やなせ先生に「越尾さんは安心」と話すことができた。
バトンを受け取った越尾さんはスタッフとしてやなせさんを全力サポート。
そしてアンパンマンは今も世界中で愛され、今年、絵本の累計発行部数は9000万部を突破した！