SKY-HI“Success”の本質を静かに提示する新曲「Success is」を配信！同楽曲初披露時のライブ映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SKY-HIが、2025年リリース予定のラッパーSKY-HIとしての集大成アルバム『Success Is The Best Revenge』に向けたシングル第6弾「Success is」を、11月7日にリリースすることが決定。

さらに、リリース日の21時には、先日開催された『BMSG FES’25』で初披露した「Success is」のライブ映像が、SKY-HIオフィシャルYouTubeチャンネルで公開される。

■自分自身にとっての成功とは何かを描く

「Success is」は、国内外問わず数々の楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎えて制作。

今のSKY-HIを形作る2000年代ヒップホップのテイストを色濃く溶け込ませた、ピアノとストリングスが織りなす温かなミディアムテンポのサウンドのなかで、自分自身にとっての成功とは何かを描き出している。

過去の痛みや葛藤を通し、自分自身を裏切らず誠実に生き、愛し、誰かを思いやる強さについて歌う本作は、ラッパー、プロデューサー、経営者として多面的に活動するSKY-HIが自らの人生を通して見出した“Success”の本質を静かに提示する。

なお、Apple Music / Spotify では、Pre-Add / Pre-Saveも開始となった。

■リリース情報

2025.11.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Success is」

■関連リンク

SKY-HI OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/user/SKYHICHANNEL

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/