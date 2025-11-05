ナツミさんの旦那様は、世界中を熱狂させる超有名人で

彼を一目見ようと東京ドームに5万人が押し寄せ、

ドジャースタジアムでも観客を魅了した大スター！

旦那様が全国にその名を轟かせたのは、とある競技で3年連続優勝という快挙を成し遂げたから！

その記録は、いまだ破られることなく「レジェンド」として称えられています。

10月は1か月に世界5都市を飛び回るほど超多忙で、4日間ソウルにいたと思えば

中3日のジャパンを挟んで、今度は2週間で、台北・香港・上海・北京と数珠繋ぎ。

さらに、スーパースターあるあるなのが、インタビューの日。

貴重な機会なので、様々なメディアが押しかけ、

インタビューだけで、12時間超えることもあるそうです。

旦那様の競技は、個人競技。

スゴいのが…運動会でも大流行りで…マネする子どもたちが日本中で続出！

流行りすぎて、流行語大賞にノミネートされたほど。

さらには、ワードセンスが半端ないと評判で

超人気予備校講師・林修さんも旦那様の大ファン！

「あの方は只者ではない」と言わしめるほど。

大ヒントは、日本一と世界一の2人組



・・・というわけでナツミさんの旦那様は

ラップバトルで3年連続日本一に輝いたことのあるR-指定さんでした。