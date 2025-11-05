TUY

■台風25号(カルマエギ)

2025年11月5日18時45分発表

5日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯12度10分 (12.2度)
東経116度50分 (116.8度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域    南側 440 km (240 NM)
北側 280 km (150 NM)

6日6時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度55分 (12.9度)
東経113度50分 (113.8度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 175 km (95 NM)

6日18時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯13度30分 (13.5度)
東経110度50分 (110.8度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 220 km (120 NM)

7日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯15度20分 (15.3度)
東経106度20分 (106.3度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    998 hPa
予報円の半径    155 km (85 NM)
 

■熱帯低気圧 b

2025年11月05日19時15分発表

5日18時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯8度20分 (8.3度)
東経142度40分 (142.7度)
進行方向、速さ    北北西 ゆっくり
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

6日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯11度05分 (11.1度)
東経140度35分 (140.6度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

7日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度50分 (12.8度)
東経138度00分 (138.0度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)
暴風警戒域    全域 260 km (140 NM)

8日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯13度55分 (13.9度)
東経133度00分 (133.0度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

9日15時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度35分 (15.6度)
東経126度30分 (126.5度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (16 kt)
中心気圧    940 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 500 km (270 NM)

10日15時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯17度55分 (17.9度)
東経121度20分 (121.3度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    940 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)
暴風警戒域    全域 600 km (330 NM)
 

■全国の天気を地方ごとに

