【台風情報】今後はダブル台風になる見込み 台風25号(カルマエギ)は最大瞬間風速60メートル予報 ″台風のたまご″ はあすにも台風に発達か このあとの勢力と進路を詳しく 全国の天気を画像で 気象庁
■台風25号(カルマエギ)
2025年11月5日18時45分発表
5日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯12度10分 (12.2度)
東経116度50分 (116.8度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域 南側 440 km (240 NM)
北側 280 km (150 NM)
6日6時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度55分 (12.9度)
東経113度50分 (113.8度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 175 km (95 NM)
6日18時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度30分 (13.5度)
東経110度50分 (110.8度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)
7日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯15度20分 (15.3度)
東経106度20分 (106.3度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 998 hPa
予報円の半径 155 km (85 NM)
■熱帯低気圧 b
2025年11月05日19時15分発表
5日18時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度20分 (8.3度)
東経142度40分 (142.7度)
進行方向、速さ 北北西 ゆっくり
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
6日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯11度05分 (11.1度)
東経140度35分 (140.6度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
7日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度50分 (12.8度)
東経138度00分 (138.0度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
暴風警戒域 全域 260 km (140 NM)
8日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度55分 (13.9度)
東経133度00分 (133.0度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)
9日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度35分 (15.6度)
東経126度30分 (126.5度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (16 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)
10日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピン
予報円の中心 北緯17度55分 (17.9度)
東経121度20分 (121.3度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
暴風警戒域 全域 600 km (330 NM)
