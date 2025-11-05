次回11月8日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。11月8日（土）の出演アーティストと歌唱楽曲を紹介！

今年デビュー5周年を迎えたSnow Manが登場！5周年を記念したベストアルバムはオリコン史上初の初日で110万枚売り上げを記録。Snow Man関連の売り上げは、上半期で最も売れたアーティストに。

そんな彼らがどこよりも早く、今年を表す漢字を一人一人発表！「飛」「辛」「脱」「夢」「感」「初」「朝」「声」「泰」…果たしてどのメンバーがどの漢字を挙げたのか？ラウールのヨーロッパでのモデル活動や、向井康二が語る海外ドラマの撮影秘話とは？

さらに、豪華2曲ライブを披露！今年の8月にリリースし、Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で首位を獲得した話題曲「カリスマックス」と、新曲「TRUE LOVE」を披露する。

歌唱ゲストは、BE:FIRSTとテレビ初歌唱となるROIROM！

BE:FIRSTはThe Jackson 5の名曲「I Want You Back」のリメイクカバーを披露。オーディション番組に出演し、一躍話題となった本多大夢と浜川路己の2人から成るアイドルデュオ・ROIROMはプレデビュー曲「Dear DIVA」を披露する。

＜出演アーティスト＞※五十音順

Snow Man、BE:FIRST、ROIROM

