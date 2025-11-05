こじらせてる？ 恋愛となると「自滅しがちな女性」の特徴
恋愛をすると自分から彼との関係を壊すようなことをしてしまうことありませんか？
そこで今回は、そんな恋愛となると「自滅しがちな女性」の特徴を紹介します。
自分の想いを上手に表現できない
恋愛で自滅してしまう女性は、自分の想いを上手に表現できないのが特徴。
例えば彼に不満が出てきた時に、ストレートに文句を言ってしまったり、一方的に改善を要求したりなど、かえって関係をこじらせてしまうことをしてしまいがちでしょう。
彼の愛情や想いを疑ってしまう
恋愛で自滅してしまう女性は、彼の愛情や想いを疑ってしまうのも特徴。
彼のことを心から信頼できないので、些細な出来事に心がざわついたり、少し連絡が取れなかっただけで寂しくなったりなど、感情を上手にコントロールできなくなってしまうでしょう。
男性としても自分のことを彼女に信じてもらえなない状態は辛いもので、恋人関係を解消することを考え始めてしまうものです。
両想いで恋人関係になっているのですから、自分に自信を持って、彼のことを全面的に信用して良好な関係を育んでいくことに意識を集中させていきましょうね。
