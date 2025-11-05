太ももの内と外を同時に引き締め！１日１セット【脚のラインが変わる】簡単エクササイズ
「太ももを引き締めたいけど、筋トレは続かない」人におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ダブルレッグリフト・ピラティス】。太ももの内側の“内転筋”と外側の“外転筋”を同時に鍛えることで、効率よく脚全体を引き締められます。筋肉のバランスが整うと、太もも外側のハリが減り、内ももにもすき間が。続けるほどに“脚のラインが変わる”実感が得られます。
太ももが太く見える原因は“筋肉バランス”の乱れ」
年齢を重ねると、太ももの外側ばかり使いやすくなり、内もも（内転筋）が衰えがち。その結果、脚のラインが外に張り出して“太ももが太く見える”状態になります。さらに、筋肉のアンバランスは姿勢の崩れや骨盤のゆがみにもつながり、下半身太りを加速させる原因に。
ダブルレッグリフト・ピラティス
（１）床に横向きに寝る
（２）息を吸って、息を吐きながら両脚を持ち上げる ※意識をお腹に集中させます
（３）息を吸いながら、両脚を持ち上げたまま３秒間キープ ※呼吸は胸式で、息を吐いたときにお腹を絞るイメージです
（４）息を吐きながら両脚を下ろす
（２）〜（４）の上下運動を“１日あたり10回を目標”に行い、体の向きを変えて反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「実践中に骨盤を前傾させないこと」がポイント。腰をしっかり床に垂直に立て、内ももを締めることことを意識しながら実践してくださいね。＜ピラティス監修：KANA（インストラクター歴３年）＞
