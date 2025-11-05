紺野ぶるま、結婚・出産経て『THE W』5度目の決勝へ「今年こそ優勝します！」 会見で“いなり寿司”ほお張る大ボケかます
お笑い芸人の紺野ぶるまが、女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定する、日本テレビ系『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』ファイナリストに決定。5日、都内で行われた発表会見では、2年連続5度目の決勝進出に思いを語った。
【集合ショット】期待大！『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』ファイナリストたち
今年9回目となる本大会だが、紺野は「その間にも結婚したり、出産したりしましたが、出産後に大会に出るとか、ネタを作るとかは2017年の私では考えられなかった。この年齢になると、うれしいことがうれしかったりとか…」とファイナリストに選ばれた喜びをしみじみ語る。
そんな中、紺野は突然、懐から出した“いなり寿司”をほおばりながら「何回やっても記者会見のテンションわかんない！（笑）」と大ボケをかまし、「今年こそ優勝します！」と謎のテンションで意気込みを語っていた。
2017年にスタートした同大会は「WOMAN（女性）」と「WARAI（笑い）」の頭文字“W”を取って命名。女性という参加条件を満たせば、プロアマ、芸歴、人数、年齢を問わず、自由度の高い“女芸人の祭典”。漫才、コント、一人芝居、モノマネ、パフォーマンスなどジャンルは何でもアリの異種格闘技戦を展開する。今年は過去最多となる1044組がエントリー。し烈な戦いを勝ち上がってきた、8組のファイナリストたちが発表された。
なおファイナリストは、紺野のほか、ニッチェ（7年ぶり3度目）、もめんと（初進出）、電気ジュース（初進出）、エルフ（4年連続4度目）、とんでもあや（初進出）、ヤメピ（初進出）、パンツ万博（初進出）が決定した。
