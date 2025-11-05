脈ありっぽいのに動かない！“あと一歩”を踏み出せない男性の「心理」
いい感じの雰囲気はあるのに、なぜか進展しない。そんな“あと一歩踏み出してくれない男”にモヤモヤしていませんか？実はそういう男性の多くは、単に“優柔不断”なのではなく、心理的ブレーキがかかっている場合があるのです。そこで今回は、そんな“あと一歩”を踏み出せない男性の「心理」を解説します。
自信がなく「失うのが怖い」
恋愛に慎重な男性は、好意を持っていても「もしフラれたらどうしよう」と不安で動けないことがあります。特に、過去の恋愛で傷ついた経験がある男性ほど、リスクを取るより“現状維持”を選びがち。あなたと会う時間が心地いいほど、男性は一歩踏み出すのを怖がっているのです。
自分が恋の主導権を握りたい
男性の中には、「告白＝負け」と感じている人も。恋愛を“駆け引き”として捉え、自分が優位に立ちたい心理が働いています。そのため、女性からのリアクションを待ちながら、告白のタイミングを探っているのかもしれません。
まだ“他の可能性”を探っている
最近はマッチングアプリやSNSでの出会いが当たり前。だからこそ、「もう少し探してみようかな」という“保留癖”の男性も少なくありません。あなたを大切に思いながらも、同時に複数の女性を比べてしまう。その迷いが、関係を曖昧なままにしてしまう原因です。
「あと一歩」の距離を縮めるには、男性のペースを尊重しつつも、あなたの本音を小出しに伝えることがカギ。受け身のままでは恋は動かないので、勇気を出して自分から一歩リードしてみましょう。
