やっぱりクロだったんだ。男性がほぼ必ず残してる「浮気の証拠」
「もしかして…」と彼氏の浮気を疑い始めると、不安な毎日を過ごすことになります。本当はシロだった場合に疑ってしまったら、２人の関係を壊してしまう原因にもなりかねません。
そこで今回は、男がほぼ必ず残してる「浮気の証拠」を紹介します。
｜出張・残業・休日出勤が増える
浮気をするにはそれなりの時間も必要ですし、疑われないための理由もほしいところ。外に出られて彼女に関与されない「仕事の時間が増える」というのはありがちな特徴です。
｜車の中に変化がある
いつもあなたが助手席に乗っているなら、シートの位置や角度などの変化で気づくこともあるはず。他の人を乗せた後にバレないよう掃除をしても、シートの状況までは元に戻せていない可能性があります。
また「車内がキレイすぎるほど掃除をされている」「新たにフレグランスを使い出す」のもかなり怪しいと思ってよいでしょう。
｜１人での外出が増える
仕事を言い訳にしなくても「１人になりたい」「ちょっとタバコ吸ってくる」などの理由で、外出が増えるのも浮気中の男性の特徴。ちょっとした用事で短時間の外出は女性に電話をしていることが多く、長時間であれば会っている可能性大。
「なんとなく不自然な外出が増えた気がする」と感じたら、彼氏を少し疑った方が良いかも知れません。
｜スマホを手放さなくなる
スマホは浮気相手とつながっているツールですので、彼女に見られるわけにはいきません。そのため、自分から離れたところにスマホを置いておくのは危険と感じ、家の中でも持ち歩くようになります。
また、浮気を隠しているだけでなく楽しんでいる最中で、相手からの連絡を心待ちにしていて手放さないという可能性もあるでしょう。
彼氏の怪しい行動や小さな変化に気づいたら、辛いことではありますが、傷口が広がらないうちに早めに対処していきましょうね。
