男女7人組ダンス＆ボーカルグループ「GENIC」が5日、初めての東京・日本武道館でデビュー5周年記念公演を行った。

増子敦貴が「ついに来たぞ、日本武道館！」と声を張り上げ、熱のこもった歌唱とダンスで人気アニメ「暗殺教室」のオープニング曲「ENDER」など全24曲をパフォーマンス。新曲「Locus」をお披露目した他、現在放映中のCMソング「ぎゅっと」（ヤマザキ「ランチパック」）、「Blue sky」（ロート製薬「新メラノCC」）などもライブ公演では初めて披露した。増子は「生きてきた中で一番楽しいぞー！」と笑顔いっぱいに叫んだ。

冠番組で共演しているタレントの朝日奈央や、お笑いトリオ「トンツカタン」の森本晋太郎も応援に駆けつけ、番組で話題になった言葉「ハソバーグ」を会場全体で唱和する場面も。アンコールでは、2026年に過去最大規模となるホールツアーを開催すると発表し、悲鳴に似た歓声が沸き起こった。

今年は初の冠番組「GENIC hour」（金曜深夜0・59）が読売テレビでスタートしたり、グループの頭文字を冠した作品シリーズの最後となるベストアルバム「CIRCLE −BEST of GENIC−」をリリースするなど、大活躍だった7人。開演前の取材に、西本茉生は、この1年で「チーム力」が成長したと話した。「個人の力が伸びたからこそ、この7人ならどこに行っても戦えるなってくらい自信を持っています」と誇らしげな笑みを浮かべた。小池竜暉は「今年1年を一言で表すと、“輪”。CIRCLEで完結みたいな感じで輪がつながったような1年だった」と語った。

そして、今後の目標を聞かれると、増子は「ドームアーティスト！と宣言。「その勢いじゃないと、このご時世戦っていけないと思うので、近くドームができるようなアーティストになれたら」と意気込んだ。