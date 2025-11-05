TRiDENTが、キングレコードよりメジャー1st EP『BLUE DAWN』を本日リリースした。あわせて、リード曲「黎明ノ詩」のMVも公開となった。

◆TRiDENT 動画

本楽曲は、MY FIRST STORYのNobが作・編曲、ASAKA（Vo, G）が作詞を担当。闇の中でも希望を信じて進み続ける者たちの決意を描いたロックアンセムだという。

MVを手がけたのは、映像監督・有馬尚希。TRiDENTの“夜明け＝BLUE DAWN”というテーマを、有馬監督独自の色彩設計と映像構成で具現化している。映像は、赤を基調とした激しい演奏シーンと、モノクロで描かれるイメージシーンの対比で構成され、演奏シーンでは差し込む光が印象的に登場し、バンドが“夜明け”へと向かう象徴として描かれているとのこと。一方のイメージシーンでは、光を失った男性と、彼を導く“光”のような女性の姿を通して、夜明け（＝黎明）というテーマを象徴的に描き出す。互いの想いと希望が交錯する物語は、終盤でモノクロから色彩が差し込み、まさに“黎明”＝夜明けの瞬間を象徴するラストを迎える。TRiDENTとしては初のドラマ仕立てのMVであり、楽曲のメッセージをより深く体現した映像作品に仕上がったという。

本日リリースとなったEP『BLUE DAWN』は、Nobのみならず、PENGUIN RESEARCH・堀江晶太、Koji Hirachi、ROLLYといった作家陣も名を連ね、TRiDENTの新章にふさわしい鮮烈なメジャーデビュー作品となっている。さらに、現在放送中のTVアニメ「ポーション、わが身を助ける」のオープニング・エンディングダブルタイアップや、12月21日には名古屋で開催される＜MERRY ROCK PARADE 2025＞への出演も決定するなど、アニメロックシーンの双方でその存在感を確かなものにしている。

11月8日からは福岡県を皮切りに1stEP『BLUE DAWN』を引っ提げた全国ツアー＜BLUE DAWN TOUR 25-26＞を全国11カ所で開催し、ファイナルは2026年1月23日に東京・WWWXで行われる。

◆ ◆ ◆

◾️ASAKA コメント

暗くて長い夜を彷徨っていたとしても、諦めずに信念を胸に進めばいつか必ず夜は明けるというメッセージを曲に込めました。MVではその“夜明け”をドラマシーンや色彩を通して表現して頂いています。この曲が1人でも多くの方の“希望”になると嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️SERINA（B, Cho）

私たちの長いバンド人生に新しい光が指したように、この曲にも″赤い色″として夜明けを表現、尚且つ音楽に対する熱い思いを表現しました。″悩みや苦しみ″から解き放たれて、新しい未来へと進んでいく世界観をぜひお楽しみください。

◆ ◆ ◆

◾️NAGISA（Dr）コメント

リズムの一打一打に、“前に進む強さ”を込めました。モノクロの映像の俳優さんの演技には、感動して撮影中も涙が出そうになるほどでした。困難の中でも希望を失わない、そんな想いをドラムで支えたいと思っています。

◆ ◆ ◆

写真◎©G-STAR.PRO /KING RECORDS

◾️1st EP『BLUE DAWN』

2025年11月5日（水）リリース ◆BLUE DAWN【初回限定盤】 ©G-STAR.PRO /KING RECORDS ・品番：KICS-94235

・POSコード: 4988003-661489

・形態：CD+DVD（※非再販商品）

・価格：￥4,500（税込）

▼収録内容

CD

1.黎明ノ詩

作詞：ASAKA 作・編曲：Nob（MY FIRST STORY）

2.NEW ERA

作詞・作曲：ASAKA 編曲：堀江晶太、三代

3.MIRACRAID

作詞：ASAKA 作曲：NAGISA 編曲：Koji Hirachi

4.恋のマジックポーション

作詞・作曲：ローリー寺西 編曲：TRiDENT

5.カントリー・ロード

John Denver / Taffy Nivert / Bill Danoff

日本語詞：鈴木麻実子 / 補作：宮崎 駿 編曲：TRiDENT、堀江晶太 DVD

Music Video、メイキング映像収録予定 ◆BLUE DAWN【通常盤】 ©G-STAR.PRO /KING RECORDS ・品番：KICS-4235

・POSコード：4988003-661472

・形態：CD

・定価：￥2,500（税込）

▼収録内容

CD

初回限定盤と同内容

■＜BLUE DAWN TOUR 25-26＞ 2025年11月8日（土）福岡 CB

2025年11月9日（日）岡山 CRAZYMAMA 2nd Room

2025年11月13日（木）香川 TOONICE

2025年11月14日（金）大阪 阿倍野ROCKTOWN

2025年11月23日（日）新潟 CLUB RIVERST

2025年11月30日（日）神奈川 BUZZ FRONT

2025年12月5日（金）兵庫 MUSIC ZOO KOBE 太陽と⻁

2025年12月13日（土）北海道 KLUB COUNTER ACTION

2025年12月14日（日）宮城 仙台ROCKATERIA

2025年12月28日（日）愛知 名古屋SPADE BOX

2026年1月23日（金）東京都・WWWX

詳細：https://trident-japan.com/

◾️タイアップ情報 TVアニメ『ポーション、わが身を助ける』

放送情報：2025年10月放送予定

アニメ公式HP：https://animationid.com/potion/ ◆オープニング主題歌『恋のマジックポーション』

作詞・作曲：ローリー寺西／編曲:TRiDENT

◆エンディング主題歌「MIRACRAID」

作詞：ASAKA／作曲:NAGISA／編曲:Koji Hirachi