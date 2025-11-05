eill、Amazonのオリジナル作品『ラブ トランジット』シーズン3主題歌「ラストシーン.」歌唱映像公開
eillが、Amazonのオリジナル作品『ラブ トランジット』シーズン3の主題歌「ラストシーン.」の歌唱映像を公開した。
今回公開された「ラストシーン.」の歌唱映像は、Spincoaster Music Bar Ebisuにて収録されたものであり、この映像でしか見ることのできないスペシャルな歌唱映像となっているという。
また「ラストシーン.」が収録されたNEW EP『ACTION』は本日リリースとなった。表題曲となっている「ACTION」も、TVアニメ『桃源暗鬼』練馬編 エンディング主題歌として話題となっている。さらに、収録曲の「Love, lala ~恋の行方~」は、11月9日からAbemaにて放送される恋愛ドキュメンタリー『おしゃれに恋するわたしたち with Lapin』のテーマソングにも決定。そんな本EPを東京・タワーレコード渋谷店にて購入すると、先着で11月7日に開催される発売記念サイン会の参加券も付与される。そのほかCDショップ別の特典も数に限りがあるため、詳しくはEP『ACTION』の特設サイトをチェックしていただきたい。
◾️「ラストシーン.」
配信：https://eill.lnk.to/ACTION_EP
■EP『ACTION』
2025年11月5日（水）発売
予約：https://eill.lnk.to/ACTION_CD
特設サイト：https://eill-action.com
◆収録曲（初回限定盤・通常盤共通）
M1.ACTION
M2.what am i made for?
M3.ラストシーン.
M4.Love, lala ~恋の行方~
M5.NEEMIA
M6.fortnight
◆初回限定盤
品番：PCCA-06437 価格：4,800円（税込）
・初回限定盤映像特典（Blu-ray）「BLUE ROSE TOUR 2024」@東京国際フォーラム ホールC
1.BAE
2.FAKE LOVE/
3.罠
4.25
5.ただのギャル
6.Succubus〜初恋
7.happy ending
8.プレロマンス
9.20
10.palette
11.踊らせないで
12.MAKUAKE
13.片っぽ
14.happy ever after
15.SPOTLIGHT
16.23
17.ここで息をして
18.WE ARE
EC1.革命前夜
EC2.Baby, with u
EC3.フィナーレ。
◆通常盤
品番：PCCA-06438 価格：2,200円（税込）
◆封入特典（初回限定盤・通常盤共通）
ランダムカード（全5種）※初回生産限定
◆CDショップ予約購入先着特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ(初回限定盤ver./通常盤ver.)
・楽天ブックス：A4クリアファイル
・セブンネットショッピング：アクリルコースター(初回限定盤ver./通常盤ver.)
・タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：ジャケ写ステッカー(初回限定盤ver.)
・全国HMV/HMV&BOOKS online：チェキ風ブロマイド
・PCSC含むその他一般店：ジャケ写ステッカー(通常盤ver.)
※全国のCDショップ、WEBショップにて2025年11月5日発売の『ACTION』をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。
※各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。
※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。
※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。
■＜ACTION TOUR 2025-2026 (国内公演)＞
2025年
11月29日（土）大阪・心斎橋BIGCAT
開場17:00/開演18:00
12月5日（金）北海道・札幌PENNY LANE 24
開場18:00/開演19:00
12月13日（土）宮城・仙台Rensa
開場17:00/開演18:00
2026年
1月17日（土）福岡・DRUM LOGOS
開場17:30/開演18:30
1月24日（土）愛知・名古屋DIAMOND HALL
開場17:30/開演18:30
2月7日（土）東京・Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）
開場17:00/開演18:00
◆料金・券種
[東京公演以外] スタンディング（整理番号付き）7,700円（税込）
別途ドリンク代 600円必要
[東京公演] 指定席 7,700円（税込）
別途ドリンク代 500円必要
お一人様4枚まで（分配可）
※未就学児のみでの入場不可。4歳以上要チケット
※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止
※営利目的の転売/譲渡禁止
※名古屋公演以外は、ドリンク代のお支払いは現金のみとなります。
チケット販売サイト：イープラス
チケット販売URL：https://eplus.jp/eill/
◆公演に関するお問い合わせ
・大阪公演
サウンドクリエーター：TEL 06-6357-4400
（祝日を除く平日 12:00〜15:00）
・北海道公演
マウントアライブ：TEL 050-3504-8700
（平日 11:00〜18:00）
・宮城公演
ノースロードミュージック：TEL 022-256-1000
（平日 11:00〜16:00）
・福岡公演
BEA：TEL 092-712-4221
（月~金 12:00〜16:00）
・愛知公演
サンデーフォークプロモーション：TEL 052-320-9100
（12:00〜18:00）
・東京公演
クリエイティブマンプロダクション：TEL 03-3499-6669
（月・水・金12：00〜16：00）
■＜ACTION ASIA TOUR 2026 (海外公演)＞
開催都市：台北・上海・バンコク・香港・ソウル
日時や会場、チケット情報は後日発表
