◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 リーグステージ第4節

サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート、リーグステージEAST第4節が5日に行われ、現在3位のヴィッセル神戸と首位・蔚山HDの試合が行われました。

神戸は前半11分、ゴール正面から大迫勇也選手がボレーを決めますが、ジェアン パトリッキ選手がオフサイドポジションにいたとしてノーゴールとなります。35分には高い位置で相手ボールを奪うと、パスをつなぎ大迫選手がシュート。しかしバーの上をたたき惜しくもゴールとはならず前半は0-0で折り返します。

それでも後半に入ると13分、パトリッキ選手がゴール前中央でパスをもらい振り向きながらシュートを決め、先制点を挙げます。試合はそのまま1-0で勝利し神戸はこれで勝ち点を3つ伸ばし単独首位となりました。

前日の4日にはJリーグ勢2チームが試合を行い、サンフレッチェ広島が江原FCに1-0で勝利し2勝目で勝ち点7、FC町田ゼルビアはメルボルン・シティに1-2で敗れACLE初黒星で7位となっています。

リーグステージは、東西地区に分かれて、24クラブが出場。各リーグ内の異なる8クラブとホーム4試合、アウェイ4試合ずつ対戦し、上位8チームが突破となります。

【リーグステージEAST】

▽第1節(9月16日〜9月17日)

広島 2-0 メルボルン・シティ

町田 1-1 FCソウル

江原FC 2-1 上海申花

ブリーラム・ユナイテッド 2-1 ジョホール・ダルル・タクジム

蔚山HD 2-1 成都蓉城

神戸 3-0 上海海港

▽第2節(9月30日〜10月1日)

FCソウル 3-0 ブリーラム・ユナイテッド

広島 1-1 上海海港

ジョホール・ダルル・タクジム 0-0 町田

成都蓉城 1-0 江原FC

神戸 1-0 メルボルン・シティ

上海申花 1-1 蔚山HD

▽第3節(10月21日〜10月22日)

メルボルン・シティ 2-1 ブリーラム・ユナイテッド

蔚山HD 1-0 広島

ジョホール・ダルル・タクジム 2-0 成都蓉城

町田 2-0 上海海港

江原FC 4-3 神戸

上海申花 2-0 FCソウル

▽第4節(11月4日〜11月5日)広島 1-0 江原FCメルボルン・シティ 2-1 町田FCソウル 0-0 成都蓉城ブリーラム・ユナイテッド 2-0 上海海港神戸 1-0 蔚山HDジョホール・ダルル・タクジム - 上海申花