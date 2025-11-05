【ACLE】神戸が3勝目で首位浮上 第4節・町田が初黒星もJリーグ勢全3チームがリーグステージ突破圏内
◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 リーグステージ第4節
サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート、リーグステージEAST第4節が5日に行われ、現在3位のヴィッセル神戸と首位・蔚山HDの試合が行われました。
神戸は前半11分、ゴール正面から大迫勇也選手がボレーを決めますが、ジェアン パトリッキ選手がオフサイドポジションにいたとしてノーゴールとなります。35分には高い位置で相手ボールを奪うと、パスをつなぎ大迫選手がシュート。しかしバーの上をたたき惜しくもゴールとはならず前半は0-0で折り返します。
それでも後半に入ると13分、パトリッキ選手がゴール前中央でパスをもらい振り向きながらシュートを決め、先制点を挙げます。試合はそのまま1-0で勝利し神戸はこれで勝ち点を3つ伸ばし単独首位となりました。
前日の4日にはJリーグ勢2チームが試合を行い、サンフレッチェ広島が江原FCに1-0で勝利し2勝目で勝ち点7、FC町田ゼルビアはメルボルン・シティに1-2で敗れACLE初黒星で7位となっています。
リーグステージは、東西地区に分かれて、24クラブが出場。各リーグ内の異なる8クラブとホーム4試合、アウェイ4試合ずつ対戦し、上位8チームが突破となります。
【リーグステージEAST】
▽第1節(9月16日〜9月17日)
広島 2-0 メルボルン・シティ
町田 1-1 FCソウル
江原FC 2-1 上海申花
ブリーラム・ユナイテッド 2-1 ジョホール・ダルル・タクジム
蔚山HD 2-1 成都蓉城
神戸 3-0 上海海港
▽第2節(9月30日〜10月1日)
FCソウル 3-0 ブリーラム・ユナイテッド
広島 1-1 上海海港
ジョホール・ダルル・タクジム 0-0 町田
成都蓉城 1-0 江原FC
神戸 1-0 メルボルン・シティ
上海申花 1-1 蔚山HD
▽第3節(10月21日〜10月22日)
メルボルン・シティ 2-1 ブリーラム・ユナイテッド
蔚山HD 1-0 広島
ジョホール・ダルル・タクジム 2-0 成都蓉城
町田 2-0 上海海港
江原FC 4-3 神戸
上海申花 2-0 FCソウル
広島 1-0 江原FC
メルボルン・シティ 2-1 町田
FCソウル 0-0 成都蓉城
ブリーラム・ユナイテッド 2-0 上海海港
神戸 1-0 蔚山HD
ジョホール・ダルル・タクジム - 上海申花