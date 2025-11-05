CVLTE、アルバム『PHOBIA SYNDROME』リリース決定。アルバムアートワーク＆ティザー映像公開も
CVLTEが、3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』を12月3日に配信リリースすることを発表した。
リリース発表に合わせて、アルバムのアートワークとティザー映像が公開となった。アルバムのアートワークはイラストレーター・ANZUが手掛けている。
Apple Music、Spotifyでは、アルバムのPre-Add / Pre-Saveもスタートしている。Pre-Add / Pre-Save特典として＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME” Square Flyer＞をプレゼント中。さらに、＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”＞のライブ会場で、Pre-Add / Pre-Save特典画像を提示すると限定ステッカーがもらえるプレゼントキャンペーンもスタートしている。
さらに、1年ぶりとなる3大都市を巡るワンマンツアー ＜PHOBIA SYNDROME＞も11月からスタートする。11月22日の東京公演はソールドアウト。大阪公演、名古屋公演のチケットは発売中なので、こちらもチェックしていただきたい。。
◾️3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』
2025年12月3日（水）リリース
配信：https://fcls.lnk.to/P_S
◆シングル「shinjuku syndrome.」
配信：http://cvlte.lnk.to/shinjukusyndrome
◾️＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”＞
・大阪公演
2025年11月14日（金）Yogibo META VALLEY
18:30開場/19:00開演
お問合せ：キョードーインフォメーション
https://kyodo-osaka.co.jp
0570-200-888 (11:00〜18:00 日祝休)
・東京公演
2025年11月22日（土）WOMBLIVE
17:30開場/18:00開演
お問合せ：クリエイティブマンプロダクション
https://www.creativeman.co.jp/
03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00)
・愛知公演
2025年12月6日（土）BOTTOM LINE
17:30開場/18:00開演
お問合せ：サンデーフォークプロモーション
https://www.sundayfolk.com/
052-320-9100 (全日12:00〜18:00)
▼チケット料金
オールスタンディング
前売り /￥5,000(税込み)
※1ドリンク代別途必要
※未就学児童入場不可
▼チケット一般発売
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/cvlte-tour25/
ローソンチケット：https://l-tike.com/cvlte/
イープラス：https://eplus.jp/cvlte/
※各先行の受付期間及び詳細は、受付サイトよりご確認ください。
▼注意事項
本公演のチケットは、電子チケットでのご入場を基本とさせていただきます。
先行によっては、紙チケットでの受付もございますので、受付ページをご確認の上お申し込みください。
会場内に、収録・撮影カメラが入る場合がございます。客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので予めご了承ください。
撮影した映像や画像は、インターネットを含む各種媒体、映像作品等で使用する可能性がございます。
