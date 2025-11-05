CVLTEが、3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』を12月3日に配信リリースすることを発表した。

◆CVLTE 動画

リリース発表に合わせて、アルバムのアートワークとティザー映像が公開となった。アルバムのアートワークはイラストレーター・ANZUが手掛けている。

Apple Music、Spotifyでは、アルバムのPre-Add / Pre-Saveもスタートしている。Pre-Add / Pre-Save特典として＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME” Square Flyer＞をプレゼント中。さらに、＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”＞のライブ会場で、Pre-Add / Pre-Save特典画像を提示すると限定ステッカーがもらえるプレゼントキャンペーンもスタートしている。

『PHOBIA SYNDROME』アートワーク

さらに、1年ぶりとなる3大都市を巡るワンマンツアー ＜PHOBIA SYNDROME＞も11月からスタートする。11月22日の東京公演はソールドアウト。大阪公演、名古屋公演のチケットは発売中なので、こちらもチェックしていただきたい。。

◾️3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』

2025年12月3日（水）リリース

配信：https://fcls.lnk.to/P_S 『PHOBIA SYNDROME』アートワーク ◆シングル「shinjuku syndrome.」

配信：http://cvlte.lnk.to/shinjukusyndrome

◾️＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”＞ ・大阪公演

2025年11月14日（金）Yogibo META VALLEY

18:30開場/19:00開演

お問合せ：キョードーインフォメーション

https://kyodo-osaka.co.jp

0570-200-888 (11:00〜18:00 日祝休) ・東京公演

2025年11月22日（土）WOMBLIVE

17:30開場/18:00開演

お問合せ：クリエイティブマンプロダクション

https://www.creativeman.co.jp/

03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00) ・愛知公演

2025年12月6日（土）BOTTOM LINE

17:30開場/18:00開演

お問合せ：サンデーフォークプロモーション

https://www.sundayfolk.com/

052-320-9100 (全日12:00〜18:00) ▼チケット料金

オールスタンディング

前売り /￥5,000(税込み)

※1ドリンク代別途必要

※未就学児童入場不可 ▼チケット一般発売

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/cvlte-tour25/

ローソンチケット：https://l-tike.com/cvlte/

イープラス：https://eplus.jp/cvlte/

※各先行の受付期間及び詳細は、受付サイトよりご確認ください。 ▼注意事項

本公演のチケットは、電子チケットでのご入場を基本とさせていただきます。

先行によっては、紙チケットでの受付もございますので、受付ページをご確認の上お申し込みください。

会場内に、収録・撮影カメラが入る場合がございます。客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので予めご了承ください。

撮影した映像や画像は、インターネットを含む各種媒体、映像作品等で使用する可能性がございます。