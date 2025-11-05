男女７人組ダンス＆ボーカルグループの「ＧＥＮＩＣ」が５日、東京・日本武道館で「ＧＥＮＩＣ ５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ ａｔ 日本武道館」を開催した。

「ＧＥＮＩＣ」は、今年デビュー５周年。開演前の取材に応じた宇井優良梨が「５年間の集大成として今日、武道館に立つ。魂をぶつけ合う時間にしたい」と意気込めば、西澤呈は「１７年前、武道館で夢をもらってこの活動をはじめた。次は夢を与える番」と語った。

金谷鞠杏は「ありきたりのものじゃつまらない。自分たちにしかできないことを考えて実践した」といい、雨宮翔も「武道館では今までにない一体感が作れるのではないかと思う」と自信をのぞかせた。

また、武道館ライブの発表から１年。小池竜暉は「今年の漢字は、輪。ＧＥＮＩＣの頭文字を取ったアルバムを５枚出してきて、今年のベストアルバムで輪がつながった」と充実感をにじませ、西本茉生は「チーム力が成長した。１人ひとりの力が伸びたからこそ、この７人だったらどこに行っても戦える」と胸を張った。

増子敦貴は今年を振り返り「ある意味ノンセキュリティー。いろんな人に知っていただく入り口が、ノンセキュリティーのまま来れるような世の中に出ていく年だった」と語り、「次の目標はドームアーティスト」と明かした。

ライブでは、最新曲「Ｌｏｃｕｓ」を含む全２４曲を披露し、来年４月からはじまるホールツアー「ＧＥＮＩＣ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６」（９都市１３公演）も発表。増子は「生きてきた中で１番楽しいぞ〜！」と喜びをかみ締め、西本は「５周年を祝うこの日をみんなと過ごせてうれしい」と笑顔だった。