豪華ボカロP集結アニメ『超かぐや姫！』ビジュアル＆特報解禁！ 「ワールドイズマイン」新規リミックスも
山下清悟の初長編監督作となるオリジナルアニメ『超かぐや姫！』より、ティザービジュアルと特報映像、さらに「ワールドイズマイン」の新規リミックスが解禁された。
【動画】2008年のレジェンド級ボカロ曲が新たによみがえる！ 『超かぐや姫！』特報
本作は、古典『竹取物語』をモチーフにしたストーリーを、豪華ボカロPたちの楽曲で彩る音楽アニメーション。『呪術廻戦』第1期、『チェンソーマン』『うる星やつら』など、数々の人気アニメでオープニング映像演出を手がけ、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟の初長編監督作だ。
楽曲を提供するのは、ボーカロイド"初音ミク"による「メルト」のヒットで音楽界に衝撃を与えたryo（supercell）を筆頭に、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotの錚々たるボカロPの面々。そして、山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。
アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきたスタジオコロリドと、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いるスタジオクロマトのタッグ。キャラクターデザインは、『学園アイドルマスター』の共同キャラクター原案を担当したへちまと、『雨を告げる漂流団地』のキャラクターデザイン／総作画監督を担当した永江彰浩の2人が務めた。
今回解禁されたティザービジュアルでは、手を添えて淑やかにお辞儀しながらも、どこかいたずらっぽい微笑みを浮かべる主人公・かぐやの姿が描かれている。かぐやのまとう着物や、周囲に並ぶ鳥居と灯籠が和の雰囲気を漂わせる一方、彼女が座っているのは無数のペンライトがきらびやかに輝く“現代的なライブステージ”。今と昔が融合した新しい世界観が印象的だ。古典『竹取物語』の結末を想起させるキャッチコピーも興味をそそる。
現代エンターテインメントである「音楽ライブ」と、千年以上前に生まれた「かぐや姫」。異色の組み合わせがどのようなステージを生み出すのか期待が高まる。
また、特報映像も解禁された。三味線をはじめとした和楽器によるBGMの後、一呼吸置いて歌い出すのは月見ヤチヨ（cv.早見沙織）。2008年公開の人気ボーカロイド曲を本作へ向けて新規リミックスした「ワールドイズマイン CPK！ Remix」を、可憐な歌声で披露する。かぐや（cv.夏吉ゆうこ）、酒寄彩葉（cv.永瀬アンナ）、月見ヤチヨ（cv.早見沙織）らメインキャラクター3名の表情も魅力的だ。日本最古の物語がライブステージでどのように生まれ変わるのか、続報へ期待が高まる。
さらに、メインキャラクター3名が発表された。かぐや役は夏吉ゆうこ、酒寄彩葉役は永瀬アンナ、月見ヤチヨ役は早見沙織が務める。
アニメ『超かぐや姫！』は、2026年1月22日よりNetflixにて世界独占配信。
※山下清悟監督、キャスト、劇中歌楽曲提供アーティストのコメント全文は以下の通り。
＜山下清悟監督、キャスト コメント全文＞
■山下清悟監督
初の長編オリジナルアニメーションを監督しました！ 自分の培ってきた映像の強み、好きなキャラクター、そして90年代から続くネット文化が好きな気持ちを込めました。明るく楽しい作品なのでぜひ気楽にご覧ください。
■かぐや役：夏吉ゆうこ
かぐや役を担当します、夏吉ゆうこです。ボカロ楽曲に青春時代を支えてもらった自分にとって、とても大きく、光栄な、幸せな役になりました。音楽も映像も、とんでもなく豪華な布陣で超絶クオリティに仕上がっていて…。皆様に負けないよう、かぐやの力を借りて魂込めて歌い、魂込めて演じさせていただきました！ 全ての音楽を愛する皆様へ！ よろしくお願いします！
■酒寄彩葉（さかより・いろは）役：永瀬アンナ
山下清悟監督のこだわりが詰まったアニメーションと、素晴らしいアーティストの皆さんによる最高の楽曲が満載の『超かぐや姫！』。そんな素敵な作品に参加させていただけることを、心から嬉しく思います。
収録したとき、彩葉とかぐやの小気味いい台詞の掛け合いが本当に楽しくて、演じていてワクワクしました。楽しくて明るくて、でもどこか少し切ない──そんな2人の少女の物語。たくさんの方にご覧いただけたら嬉しいです。どうぞお楽しみに！
■月見ヤチヨ（るなみ・やちよ）役：早見沙織
たくさんの音楽が物語を彩る、豊かで心躍る作品です。ヤチヨは仮想空間「ツクヨミ」の管理人で、明るく可愛らしい人ですが、内には多くの想いを抱えています。かぐや、彩葉とどんな物語を紡いでいくのかご注目いただきたいです。今回は歌唱も担当しましたが、レコーディングでは彼女の心がそのまま声になるような瞬間を感じました。
＜劇中歌楽曲提供アーティスト コメント全文＞
■ryo（supercell）
かぐや姫にも「もし私が普通の女の子だったら」とか考える瞬間があったのだろうか。そんで今かぐや姫が生きていたらゲーム配信者とかVTuberとかやってくれたりするんだろうか。いや、ないないって？ でも、もしそうならこれはどこぞの知らない世界の遠い人の話じゃなくて、きっと私たち、自分たちの話でしかないよな。今回自分は新曲もあり、「ワールドイズマイン」のリミックスでも参加させていただきました。ぜひ本編を楽しみにお待ちいただければと思います。
■yuigot
完成した映像を観て、山下監督をはじめとする製作チームの本気がひしひしと伝わってきました。ツクヨミの幻想的な風景やライブシーンの迫力、最後までワクワクさせてくれるストーリー、豊かな表情を見せるかぐやたち--どの瞬間も圧倒されました。合成音声やバーチャルタレントが当たり前の存在になった今だからこそ、この作品が持つメッセージはとても意味のあるものだと思います。そんな素晴らしい作品に、音楽という形で関わることができたことを心から誇りに思います。
■Aqu3ra
アニメの制作と並走して自分も音楽をじっくり制作してきた作品が今皆さんに届く事とても嬉しく思います。アートな映像美や迫力のアニメアクション、笑ったり泣いたり見終わる頃にはきっとキャラクターたちのことを大好きになっているそんな作品です。ネットカルチャーの少し先が覗きたい方やボカロや音楽が好きな方はもちろん、最近栄養不足な方もスッキリできるはずです。ぜひご鑑賞ください。
■HoneyWorks
日本最古の物語『かぐや姫』とネットクリエーターの音楽が融合した映像表現はまさしく圧巻でした。Netflixでの世界独占配信を心待ちにしています。
■40mP
楽曲の制作時点ではまだストーリーのプロット段階でしたが、その中に散りばめられた数々の心に残る言葉からインスピレーションをもらって一気に書き上げられました。試写会では映像の表現力に圧倒され、スクリーンを駆け回るようなかぐやたちの歌に魅了され、観終わったあとも何度もツクヨミの世界に会いに行きたくなりました。
■kz（livetune）
初めて見た第一印象として「アニメ上手すぎでは…」と慄いてしまうほどすごい作品でした。会話のテンポ感、ストーリーの展開、どこをとってもグルーヴがあって長尺の作品とは思えないほどずっと踊ってられるめちゃくちゃいいDJのような感じでした。試写会のとき見終わってから隣にいたyuigotやギターを弾いてくれた和賀くんと「めちゃくちゃ面白かった！」と顔を見合わせたのを覚えています。そんな風に僕らと同じように楽しんでもらえたら嬉しいです。
【動画】2008年のレジェンド級ボカロ曲が新たによみがえる！ 『超かぐや姫！』特報
本作は、古典『竹取物語』をモチーフにしたストーリーを、豪華ボカロPたちの楽曲で彩る音楽アニメーション。『呪術廻戦』第1期、『チェンソーマン』『うる星やつら』など、数々の人気アニメでオープニング映像演出を手がけ、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟の初長編監督作だ。
アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきたスタジオコロリドと、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いるスタジオクロマトのタッグ。キャラクターデザインは、『学園アイドルマスター』の共同キャラクター原案を担当したへちまと、『雨を告げる漂流団地』のキャラクターデザイン／総作画監督を担当した永江彰浩の2人が務めた。
今回解禁されたティザービジュアルでは、手を添えて淑やかにお辞儀しながらも、どこかいたずらっぽい微笑みを浮かべる主人公・かぐやの姿が描かれている。かぐやのまとう着物や、周囲に並ぶ鳥居と灯籠が和の雰囲気を漂わせる一方、彼女が座っているのは無数のペンライトがきらびやかに輝く“現代的なライブステージ”。今と昔が融合した新しい世界観が印象的だ。古典『竹取物語』の結末を想起させるキャッチコピーも興味をそそる。
現代エンターテインメントである「音楽ライブ」と、千年以上前に生まれた「かぐや姫」。異色の組み合わせがどのようなステージを生み出すのか期待が高まる。
また、特報映像も解禁された。三味線をはじめとした和楽器によるBGMの後、一呼吸置いて歌い出すのは月見ヤチヨ（cv.早見沙織）。2008年公開の人気ボーカロイド曲を本作へ向けて新規リミックスした「ワールドイズマイン CPK！ Remix」を、可憐な歌声で披露する。かぐや（cv.夏吉ゆうこ）、酒寄彩葉（cv.永瀬アンナ）、月見ヤチヨ（cv.早見沙織）らメインキャラクター3名の表情も魅力的だ。日本最古の物語がライブステージでどのように生まれ変わるのか、続報へ期待が高まる。
さらに、メインキャラクター3名が発表された。かぐや役は夏吉ゆうこ、酒寄彩葉役は永瀬アンナ、月見ヤチヨ役は早見沙織が務める。
アニメ『超かぐや姫！』は、2026年1月22日よりNetflixにて世界独占配信。
※山下清悟監督、キャスト、劇中歌楽曲提供アーティストのコメント全文は以下の通り。
＜山下清悟監督、キャスト コメント全文＞
■山下清悟監督
初の長編オリジナルアニメーションを監督しました！ 自分の培ってきた映像の強み、好きなキャラクター、そして90年代から続くネット文化が好きな気持ちを込めました。明るく楽しい作品なのでぜひ気楽にご覧ください。
■かぐや役：夏吉ゆうこ
かぐや役を担当します、夏吉ゆうこです。ボカロ楽曲に青春時代を支えてもらった自分にとって、とても大きく、光栄な、幸せな役になりました。音楽も映像も、とんでもなく豪華な布陣で超絶クオリティに仕上がっていて…。皆様に負けないよう、かぐやの力を借りて魂込めて歌い、魂込めて演じさせていただきました！ 全ての音楽を愛する皆様へ！ よろしくお願いします！
■酒寄彩葉（さかより・いろは）役：永瀬アンナ
山下清悟監督のこだわりが詰まったアニメーションと、素晴らしいアーティストの皆さんによる最高の楽曲が満載の『超かぐや姫！』。そんな素敵な作品に参加させていただけることを、心から嬉しく思います。
収録したとき、彩葉とかぐやの小気味いい台詞の掛け合いが本当に楽しくて、演じていてワクワクしました。楽しくて明るくて、でもどこか少し切ない──そんな2人の少女の物語。たくさんの方にご覧いただけたら嬉しいです。どうぞお楽しみに！
■月見ヤチヨ（るなみ・やちよ）役：早見沙織
たくさんの音楽が物語を彩る、豊かで心躍る作品です。ヤチヨは仮想空間「ツクヨミ」の管理人で、明るく可愛らしい人ですが、内には多くの想いを抱えています。かぐや、彩葉とどんな物語を紡いでいくのかご注目いただきたいです。今回は歌唱も担当しましたが、レコーディングでは彼女の心がそのまま声になるような瞬間を感じました。
＜劇中歌楽曲提供アーティスト コメント全文＞
■ryo（supercell）
かぐや姫にも「もし私が普通の女の子だったら」とか考える瞬間があったのだろうか。そんで今かぐや姫が生きていたらゲーム配信者とかVTuberとかやってくれたりするんだろうか。いや、ないないって？ でも、もしそうならこれはどこぞの知らない世界の遠い人の話じゃなくて、きっと私たち、自分たちの話でしかないよな。今回自分は新曲もあり、「ワールドイズマイン」のリミックスでも参加させていただきました。ぜひ本編を楽しみにお待ちいただければと思います。
■yuigot
完成した映像を観て、山下監督をはじめとする製作チームの本気がひしひしと伝わってきました。ツクヨミの幻想的な風景やライブシーンの迫力、最後までワクワクさせてくれるストーリー、豊かな表情を見せるかぐやたち--どの瞬間も圧倒されました。合成音声やバーチャルタレントが当たり前の存在になった今だからこそ、この作品が持つメッセージはとても意味のあるものだと思います。そんな素晴らしい作品に、音楽という形で関わることができたことを心から誇りに思います。
■Aqu3ra
アニメの制作と並走して自分も音楽をじっくり制作してきた作品が今皆さんに届く事とても嬉しく思います。アートな映像美や迫力のアニメアクション、笑ったり泣いたり見終わる頃にはきっとキャラクターたちのことを大好きになっているそんな作品です。ネットカルチャーの少し先が覗きたい方やボカロや音楽が好きな方はもちろん、最近栄養不足な方もスッキリできるはずです。ぜひご鑑賞ください。
■HoneyWorks
日本最古の物語『かぐや姫』とネットクリエーターの音楽が融合した映像表現はまさしく圧巻でした。Netflixでの世界独占配信を心待ちにしています。
■40mP
楽曲の制作時点ではまだストーリーのプロット段階でしたが、その中に散りばめられた数々の心に残る言葉からインスピレーションをもらって一気に書き上げられました。試写会では映像の表現力に圧倒され、スクリーンを駆け回るようなかぐやたちの歌に魅了され、観終わったあとも何度もツクヨミの世界に会いに行きたくなりました。
■kz（livetune）
初めて見た第一印象として「アニメ上手すぎでは…」と慄いてしまうほどすごい作品でした。会話のテンポ感、ストーリーの展開、どこをとってもグルーヴがあって長尺の作品とは思えないほどずっと踊ってられるめちゃくちゃいいDJのような感じでした。試写会のとき見終わってから隣にいたyuigotやギターを弾いてくれた和賀くんと「めちゃくちゃ面白かった！」と顔を見合わせたのを覚えています。そんな風に僕らと同じように楽しんでもらえたら嬉しいです。