GENIC、念願の日本武道館ライブでグループの“今”詰め込む 過去最大規模ホールツアーも発表【セットリストあり】
【モデルプレス＝2025/11/05】男女7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENICが11月5日、東京・日本武道館にて『GENIC 5th Anniversary Live at 日本武道館』を開催。デビュー5周年を迎えたGENICの初武道館公演は、約7千人のファンを熱狂させ、彼らの軌跡と成長を感じさせる壮大なライブとなった。デビュー曲から最新曲まで、全24曲がバンド編成で披露され、その圧巻のパフォーマンスで会場はひとつになった。
オープニング映像とリンクし、スタンドマイクを片手に登場した7人。シックなモノクロ衣装で「ITʼS SHOWTIME」のイントロが鳴り響くと、会場は瞬時に熱気に包まれた。その後も、次々と繰り広げられるパフォーマンスで、ファンの心を引きつけた。「Shaky Shaky」では増子敦貴が「ついに来たよ日本武道館！調子はどうですか！？この時間だけは僕たちと最高に楽しもうぜ！」と会場のボルテージをさらに高め、熱狂的な盛り上がりを見せた。
GENICならではの幅広い楽曲に、メンバーそれぞれの個性が炸裂したソロフィーチャーも見どころだった。雨宮翔がストンプ・ヒップホップ、⻄本茉生がブレイキン・ヒップホップで惹きつけ、宇井優良梨は⻄澤呈が奏でるピアノにのせてコンテンポラリー・ジャズダンスを披露。金谷鞠杏と増子敦貴は「サヨナラの理由」で男女ユニットならではの心に響くデュエットを届け、小池⻯暉はソロで「ラストシーン」を歌い、その圧巻のハイトーンボイスでファンを魅了した。
衣装チェンジが行われた「TALK」では、チェックシャツを着こなし、笑顔溢れるパフォーマンスで観客を魅了。クラップを交え、会場との一体感を深めた。この日は特別な瞬間がいくつもあった。人気アニメ「暗殺教室」のオープニングテーマ「ENDER」の初披露、そして「ぎゅっと」「Blue sky」「PARADE!!」といった新曲もライブで初めて披露され、ファンを喜ばせた。また、西澤は「新曲もってきました！」と告げ、小池とともに作詞・作曲・編曲を手掛けた新曲「Locus」が初披露され、ファイヤーの特効で会場は大いに盛り上がった。
MCでは、西本が感無量の面持ちで「圧倒的過去最多人数、そして念願の日本武道館です」と語り、メンバーそれぞれが感謝の気持ちをファンに伝えた。自己紹介で、増子と小池がイメージチェンジしたヘアスタイルをアピールし、会場を沸かせる一幕もあった。「ぎゅっと」のパフォーマンス中、増子は「いつだってGENICは君の味方だから」と歌詞をアレンジし、ファンにエールを送るシーンも感動的だった。そして本編のラスト、5年間紡いできた想いを込めて、デビュー曲「SUN COMES UP」がエモーショナルに披露され、会場を涙と歓喜に包み込んだ。
大きなアンコールに応え、再び登場した7人。MCでは過去最大規模となる9都市13公演のホールツアー「GENIC LIVE TOUR 2026」も発表した。開催地には増子の地元・福島県の郡山も。「郡山はマジ地元です。初めてライブを観たのもこの会場でエモい場所なので、ぜひ来て下さい」と思いを込めて呼びかけた。
1人ずつ思いの丈を話す場面で、西澤は「何事もすぐにやめちゃうんですよ。飽きちゃうし、逃げちゃうし。だけど音楽だけは続けられてるなって昨日の夜思った時に、きっと音楽を鳴らす時に必ず毎回皆さんが居てくれるから、音楽を続けられてるんだなって思ったので、これからも皆さんがいる限りは僕は音楽を鳴らし続けますので、僕、そしてGENICの音楽をまた聴きに来てください！」とコメント。⻄本は「一瞬一瞬が宝物だなと思いながら、噛み締めながらやっておりました。僕たちGENICが歩んできたこの5年っていうのが正しかったのか、もっと良い道があったのか、日々手探りで、7人とスタッフさんとチームで考えてるんですけど、わかんなくなるんですよね。なんですけど、今日こうやってライブをやらしてもらってみんなの顔を見て、これまでの選択のどれかが違えば、今日この日はなかったのかもしれない、ちょっと違ったのかもしれないと思うと、これで良かったのかなって。今日みんなに背中を押してもらえた気がします。僕、今のGENICが大好きなんですよ」というと、会場から温かな拍手が。「メンバーもだし、今いてくれてるみんなが思わせてくれてることだから、今日この日に本当に感謝したいです。5年間、皆さん本当にありがとう」と感謝の思いを口にし「もっともっとたくさんの人と同じ楽しい時間を味わえるように、これからも皆さんついてきてください。それでは最後、GENIC7人で初めて書いたこの曲を歌ってお別れしたいと思います」と告げ、「TOGETHER」で幕を下ろした。
GENICの武道館公演は、ファンとの絆を深め、彼らの成長と未来に向けた新たな一歩を刻む、感動的な一夜となった。（modelpress編集部）
M01 ITʼS SHOWTIME
M02 Flavor
M03 Supersonic
M04 Shaky Shaky
M05 Aventure
M06 Sorry not sorry
M07 Maison Genic
M08 TALK
M09 Chill out!! 〜 We Gotta Move
M10 まわりみち
M11 サヨナラの理由
M12 ラストシーン
M13 Locus
M14 New Game!!
M15 ENDER
M16 アンストッパブル
MC
M17 Hurray!!
M18 ぎゅっと
M19 あきらめられないのさ
M20 SUN COMES UP
＜ENCORE＞
En1 PARADE!!
En2 Blue sky
MC
En3 TOGETHER
04月10日(金) 19：00開演 【大阪】グランキューブ大阪 メインホール
04月11日(土) 17：00開演 【大阪】グランキューブ大阪 メインホール
04月29日(水) 18：00開演 【福岡】福岡サンパレス ホテル&ホール
05月16日(土) 18：00開演 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール
05月17日(日) 17：00開演 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール
05月29日(金) 19：00開演 【兵庫】神戶国際会館こくさいホール
05月30日(土) 17：00開演 【兵庫】神戶国際会館こくさいホール
06月07日(日) 18：00開演 【宮城】仙台サンプラザホール
06月14日(日) 18：00開演 【埼玉】大宮ソニックシティ・大ホール
07月04日(土) 18：00開演 【神奈川】パシフィコ横浜国立大ホール
08月22日(土) 18：00開演 【福島】けんしん郡山文化センター(郡山市⺠文化センター) 大ホール
08月29日(土) 18：00開演 【東京】SGC HALL ARIAKE
08月30日(日) 17：00開演 【東京】SGC HALL ARIAKE
