◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第４節 神戸１―０蔚山（５日・御崎公園）

Ｊ１の神戸が、蔚山を１―０で下し、グループ首位に浮上した。

公式戦５試合ぶりの白星を狙った神戸は、前半ほとんどの時間を相手陣内で過ごした。同１０分にはＦＷ大迫勇也が豪快なボレーでゴールネットを揺らしたが、これはゴール前にいたＦＷジェアンパトリッキがオフサイドを取られて得点は取り消し。攻撃の勢いが緩むことはなかったが、０―０で前半が終了した。

停滞ムードも漂い始めた後半１３分、ＭＦ鍬先祐弥のクロスをエリア内の混戦にいたＦＷジェアンパトリッキがトラップ。ゴールとは反対の方向にボールが弾んだが、自ら拾って左足で豪快にシュート。相手ＤＦの股を抜き、ゴール左に押し込んだ。ジェアンパトリッキは、１０月２２日、敵地の江原戦に続き同大会２戦連発となった。

先制に成功してからは徐々にゴールに迫られるシーンもあったが、ＧＫ前川黛也が好セーブを連発。ＤＦ陣など選手一丸で試合を締め、グループ首位に浮上した。９日にはリーグ戦・Ｇ大阪、１６日には天皇杯準決勝・広島戦（いずれもパナスタ）を控える中で、勝ち切って１１月は好発進。吉田孝行監督は「前半から自分たちのサッカーができたと思う。しっかりスタッフも含めていい準備をしてきた。しっかり選手たちがピッチで体現してくれたと思う。素晴らしいゲームだった」と、勝利を喜んだ。