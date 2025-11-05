出勤前に飲酒して仕事でミス連発。お酒が切れるとイライラする始末／人生が一度めちゃめちゃになったアルコール依存症OLの話
『人生が一度めちゃめちゃになったアルコール依存症OLの話』（かどなしまる/KADOKAWA）第10回【全23回】
【漫画】『人生が一度めちゃめちゃになったアルコール依存症OLの話』を第1回から読む
新卒で入った会社の人間関係に悩み、ある日「たった一杯だけ」と出勤前に手を出したカルーアミルク。「ダメだ」とわかっていながらも、お酒を飲んでの出勤が常習化し、転がり落ちるように依存症の沼にハマっていく…。誰でも陥る可能性のあるアルコール依存症の怖さとそこから自力で這い上がっていく自己再生のストーリーを描いた『人生が一度めちゃめちゃになったアルコール依存症OLの話』。著者のアルコール依存症の体験と、決意のもと努力をして沼から抜け出す姿が描かれた、手に汗握るコミックエッセイをお届けします。
※この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
■どんどん居心地の悪くなる職場
【漫画】『人生が一度めちゃめちゃになったアルコール依存症OLの話』を第1回から読む
新卒で入った会社の人間関係に悩み、ある日「たった一杯だけ」と出勤前に手を出したカルーアミルク。「ダメだ」とわかっていながらも、お酒を飲んでの出勤が常習化し、転がり落ちるように依存症の沼にハマっていく…。誰でも陥る可能性のあるアルコール依存症の怖さとそこから自力で這い上がっていく自己再生のストーリーを描いた『人生が一度めちゃめちゃになったアルコール依存症OLの話』。著者のアルコール依存症の体験と、決意のもと努力をして沼から抜け出す姿が描かれた、手に汗握るコミックエッセイをお届けします。
※この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
■どんどん居心地の悪くなる職場