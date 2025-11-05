結んでも下ろしてもOK！【40・50代】が参考にしたい♡【ミディアムレイヤー】

扱いやすさと華やかさを両立できるミディアムレイヤーは、毛先の動きや空気感で印象を変えられるのが魅力です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代の女性に似合うミディアムレイヤーをピックアップ！ 下ろしても結んでもこなれて見える、大人にちょうどいいスタイルをご紹介します。

柔らかさが引き立つナチュラルブラウンのレイヤーミディ

程よいくびれと毛束感が魅力的な、ナチュラルブラウンのミディアムレイヤー。ベースを削ぎすぎず厚みを残すことで、まとまりと動きを両立しています。毛先は軽く外ハネさせて、空気を含んだような軽やかさをプラス。自然体なのに上品な雰囲気が漂う大人のスタイルです。

抜け感をまとう暖色ブラウンの軽やかミディ

明るめの暖色ブラウンで柔らかな雰囲気をまとうミディアムレイヤー。トップを長めに残して内に入れ、ベースを外ハネで仕上げることで動きのあるシルエットに。軽やかな毛流れが印象を和らげ、こなれた大人ヘアに仕上がっています。自然な艶と軽さは、秋冬のファッションに抜け感を添えてくれそうです。

丸みシルエットが上品なエレガントミディ

こっくりとした暖色ブラウンが上品なミディアムレイヤー。毛束を重ねて内に入れることで、ふんわりとした丸みのあるシルエットを実現。程よいボリューム感で華やかさも感じられ、落ち着いた色味が大人らしさを引き立てます。ナチュラルかつ、華やかな印象もまといたい人にぴったりのスタイルです。

こなれ感漂うナチュラルレイヤーミディ

深みのあるブラウンベースのナチュラルなミディアムレイヤー。トップを短めにし、軽い動きを出すことで、程よくカジュアルな印象をプラス。ベースが長く見え好バランスに。外ハネベースのゆるいくびれは、大人にちょうどいい抜け感を演出してくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@shimanaka_futur様、@ofuke_akifumicasii様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里