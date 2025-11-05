満月が普段より大きく見える「スーパームーン」が５日、国内各地で観測された。

月が地球に最も近い位置で満月になったため、今年一番の大きさになった。石川県能登町では雲が広がっていたが、伝統行事で使われる巨大な灯籠「キリコ」を模した「ふる里キリコ橋」に差しかかったあたりで、雲の切れ間から明るく大きな顔をのぞかせた。

月は、地球の周りを楕円（だえん）形の軌道で公転している。このため、月が地球に近づくと大きく見え、遠ざかると小さく見える。国立天文台によると、今年最も遠い満月だった４月１３日に比べて、１１月５日の満月は約５万キロ・メートル近く、見た目の直径が１４％ほど大きくなるという。

札幌ではテレビ塔とのコラボ

札幌市中央区の大通公園でも５日夜、月が地球に近づき満月が大きく見える「スーパームーン」が観測された。「さっぽろテレビ塔」近くの空を月が通ると、多くの通行人や観光客が足を止め、スマートフォンやカメラで写真を撮っていた。

東京都練馬区の男性会社員（５９）は「北海道旅行中に偶然スーパームーンのタイミングと重なりました。雲もない状態できれいな満月を見られました」と笑顔で話した。