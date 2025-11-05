今週は日テレ系「カラダWEEK」です。テーマは「“夢中”でカラダを幸せに！」。『news every.』では、カラダのために“日常にちょい足し”できることを考えます。5日は「腸から元気に！腸活の“合言葉”」です。

■腸は“第二の脳”

桐谷美玲キャスター

「鈴江奈々さんといえば『腸活』に詳しいですよね」

鈴江奈々キャスター

「大好きです。発酵ドリンクや発酵調味料を作っています」

桐谷キャスター

「腸は、精神を安定させたり体内時計を調節したりする物質を作っていて、“第二の脳”とも言われるほど、カラダの中でも重要な部分なんです」

■腸活の合言葉「まごわやさしいよ」とは？

桐谷キャスター

「腸内微生物学が専門の内藤裕二教授に話を聞きました。腸内環境を良くするために覚えてほしい合言葉が、『まごわやさしいよ』。これは、食品の最初の文字を並べた言葉です」

「ま」は、豆腐・納豆などの豆類。

「ご」は、すりごまなどのごま。

「わ」は、わかめ・のりなど海藻類。

「や」は、野菜全般。特にニンジンやごぼうなどの根菜類。

「さ」は、魚。特にサンマやいわし、さばなどの青魚。

「し」は、しいたけなどのキノコ類。

「い」は、いも類。サツマイモや里芋などがいいそうです。

「よ」は、ヨーグルト。

桐谷キャスター

「どれもスーパーで手軽に買えて、食物繊維が豊富な食材も多いんです」

■腸活におすすめ！ 鍋やサラダのメニュー

桐谷キャスター

「そして内藤教授に“まごわやさしいよ”おすすめメニューも聞きました」

「まず具だくさん鍋です。これらの食材は鍋に入れてもおいしいものばかり。これから寒くなる季節なので鍋にしてもいいかもしれません」

「そして、全部盛りサラダ。ここに、ナッツやベリーなどを加えるとより腸活にいいということです」

「内藤教授に聞くと、発酵食品は私たちのカラダにとって大事なビフィズス菌などのエサになる材料も多いため、腸活におすすめだそうです」

「内藤教授によると腸内環境は最短2週間で改善するということです。日常の食事に“ちょこっと”取り入れて、腸活してみてはいかがでしょうか？」