11月5日に発表された、『2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞』のノミネート語30に選ばれた『国宝（観た）』。この『国宝』が映画、原作小説ともに記録を更新し続けています。

■吉沢亮が主演 22年ぶりに興行収入100億円を突破

『国宝』は、歌舞伎の世界を舞台に、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に人生をささげていく物語。俳優の吉沢亮さん主演で映画化され、任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られた喜久雄を吉沢さんが、歌舞伎の名門に生まれ喜久雄の親友でありライバルとなる、梨園の御曹司・大垣俊介を横浜流星さんが演じています。

6月に映画が公開されると、上映時間が約3時間でありながらも幅広い世代で人気となり、「国宝観た？」という言葉が随所で飛び交うほど話題に。小説を読んでから映画を観るか、映画を観てから小説を読むかという点でも注目され、観客動員数は11月3日時点で1195万人を記録（映画会社調べ）しています。

■原作は映画公開後に164万部が重版

さらに、22年ぶりに興行収入100億円を突破する快挙を果たし、11月3日時点で168.7億円を記録（映画会社調べ）。歴代の興行収入ランキング（興行通信社調べ）では、邦画実写において、2003年公開の映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』（173.5億円）に次ぐ、第2位の記録となっています。

また、映画の原作である吉田修一さんの小説『国宝 上下巻（青春篇・花道篇）』（朝日新聞出版）は、緻密な描写と深い人間ドラマが高く評価され、芸術選奨文部科学大臣賞や、中央公論文芸賞を受賞した作品。10月31日には、単行本と文庫、電子版などの上・下巻を合わせた累計発行部数が200万部を突破したことが発表され、朝日新聞出版によると、そのうち少なくとも164万部は、6月の映画公開後に重版されたということです。