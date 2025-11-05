11月5日、辻希美がブログを更新した。

【写真】キャンディ柄アイテムで揃えた次女のキュートSHOTも公開

辻は、自身のブログにて、「昨夜はパパが数日ぶりに帰宅して 大人気でした」「可愛い」と切り出すと、夫である杉浦太陽が抱っこしている次女と愛犬を息子が撫でている微笑ましい様子を公開。

続けて、「あ、可愛いと言えば ジェラピケで全部お揃い買った」「きゃわいいいいいいでしょ」と、ロンパースやブランケット、ママバッグといった次女に関するアイテムをキャンディ柄で揃えた写真も披露した。

また、その後の投稿では、「幸空お迎えへ…」「お腹ぱんぱんだねと帰宅したせいあに 言われました」と、三男を迎えに行く際、アウターの前の部分が膨らんだ状態のファッションだったことを長男に指摘されたとコメント。

そして、「はい…だって」「あったかい」と綴りつつ、抱っこ紐で次女を抱いた上からアウターを着ていたことが分かる写真を掲載していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦と結婚した辻は、現在17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母。SNSでは飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより