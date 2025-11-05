グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は、現役不動産レディでもあるグラドル・佐原ゆきさんのイベントの模様をお届けします！

【画像】長袖ボレロ＋ハイレグ競泳水着で登場！

☆現役不動産レディがその設定で大胆プレイ、しかもメガネ無しの貴重作！



3rdDVD『不道徳営業』(ブレイン)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年10月25日）





●佐原ゆき（さはら・ゆき）

1月24日生まれ 千葉県出身 T158cm B89 W61 H85

立教大学卒の現役不動産レディで、短髪メガネ女子として、極めて私好みのグラドル（笑）。2024年のグラドル新人ランキングに入れさせてもらいました。ただし、今回の作品はメガネ非着用なので要注意です。

でも、設定は実際と同じ不動産レディのようなので、リアルさが違う!？ 感情移入しやすい作品かなと。

以前の事務所をやめたと聞いていたので、ちょっと心配していましたが、新作が出て一安心です。現在はフリーで、グラビアは業務提携で活動しているようです。

――今回は、いつぐらいに、どちらで撮影しましたか？

佐原 7月の下旬に、なんとタイで撮りました。タイのパタヤです。

――思い出に残っている楽しかったことはありますか？

佐原 全部楽しくて、語りきれないくらい。ご飯も美味しかったです。もち米と生のマンゴーを合わせて食べるマンゴーライスというのを屋台で食べたのですが、それがすごくおいしくて（笑）。

――今回の作品は不動産屋の営業さんの設定なんですかね？

佐原 ハイ、そうです。

――実際の佐原さん、そのまんまですね。今もやってますか？

佐原 営業さんではないですが、今もちゃんと不動産やってます（笑）。

――オススメのシーンなどをいくつか紹介してください。

佐原 海外の物件を売買する営業さんみたいな感じの設定です。で、営業していく中で、社長さんが、相手なんですが、その社長さんに対して、ちょっと、えちえちな事をしながら、営業していく感じになっています。そういった流れで、パタヤの海にいったり......。

――特に推したいシーンと言ったら、どこでしょう？

佐原 推したいシーンは特に海のシーンです。いっしょに遊んでいるような感じで、近距離から撮ったりとかしているので、楽しんでいただけたらなと。

あとは、シャワーのシーンが一番えっちぃのと、今回攻めた衣装があってそれが絆創膏。寝起きというか、寝ているところを襲われる的な感じのシーンがあるので、ドキドキしていただけるかなと思います！

――絆創膏（ニップレス）は初めて？

佐原 絆創膏は初めてです。なんと。

――ジャケットの表紙（の白のランジェリー開脚）も大胆ですが、これはどんなシーンですか？

佐原 これはお風呂のシーンの衣装ですね。

――ジャケットの裏の写真では黒のランジェリーとかもありますね。

佐原 そうですね。これ（黒タイツの）下、穿いてない（笑）。

――えっ、本当だ。

佐原 タイツだけなんですよ、これ。謎に...（笑）。

――なんてこった、ノーパンだ。

佐原 そういう衣装なんですよ。

――実際の不動産業務の佐原さんに近いシーンはどこでしょう？

佐原 一番近い感じのシーン。なんだろう？ シーンの中で、社長さんの子供さんとやり取りするところがあって、子供のお世話をしながら、がんばって営業してるみたいなのが、強いて言えば、近いのかな。

――社長さんと子供は、何歳くらいって設定はあるんですか？

佐原 そこまで詳しい設定はないんですけど、子供は大きめな、高校生くらいかな。

――今回の作品はメガネのシーンはないんですか？

佐原 今回は（メーカーからメガネは）「なしで」っていう要望があったので、無しでやってます。

――それは逆に新鮮かもしれませんね。

佐原 （笑）。

――今後はどんな方面に力を入れて活動していきますか？

佐原 グラビアもそうですし、不動産もですね。今はコミケとかの同人とか、幅広くやっていきたいなって思ってます。このあいだは、コスホリにも出ました。

――お知らせできる情報はありますか。11月下旬にはコスホリのスペシャルとかもありますが。

佐原 今、業務の幅を広げるっていう意味で、不動産の資格を取得しようとしていて、その試験を11月に受けるので、それには出れなくて。次に出られるのは、コミケに受かったらコミケですね。

＊ ＊ ＊

というわけで、今回はメーカーさんの要望でメガネなしということに。メガネフェチのわたくしとしては少々残念ではありますが、ある意味新鮮というか貴重な作品になっております。

取材時の衣装も、DVDで着用した超細めの前開きハイレグ競泳水着に近いものということ。長袖ボレロ＋ハイレグ競泳水着で、露出度は控えめですが、胸の谷間やハイレグ感はバッチリ。この組み合わは初めて見た気がしますが、なかなかエロ可愛い。

取材・文・撮影／北川昌弘