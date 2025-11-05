『旅スノ』最終回はメンバー全員で北海道を巡る！ Snow Manが日本縦断旅で見せた“深い絆”
Snow Manのメンバーが出演する『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系・関東ローカル、以下『旅スノ』）の最終回が、11月2日に放送・配信されました。
『旅スノ』は、Snow Manのメンバーが全国10カ所を巡り、おすすめスポットやグルメを楽しみながら日本列島を縦断するトラベルドキュメンタリー。番組のテーマは「One for Snow Man, Snow Man for One（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」となり、メンバーの貴重な姿が見られる番組として人気となりました。テレビ放送をはじめ、HuluやTVerでの配信、ディズニープラスで未公開シーンを追加した「完全版」の独占配信が行われています。
今回の最終回は「Travel 10：いつかまた集まれた日には 〜北海道篇〜」と題して、9人全員がそろい大自然が堪能できる北海道へ上陸。ラストにふさわしく、ご当地グルメや観光スポットを巡る豪華な旅となりました。
※以下、「Travel 10」のネタバレが含まれています。未視聴の方は注意してください
また、向井康二さんが運転する車では、「カニが食べたい」がテーマの即興ソングを熱唱することに。渡辺翔太さんと宮舘さんも戸惑いながら参加し、大盛り上がりのまま目的地へと到着しました。
最終回にふさわしい豪華な宿が用意され、一気にテンションが上がるメンバーたち。部屋に入ると、そこに用意されていたのは深澤辰哉さんと宮舘さんがメンバーへ旅のお土産として買っていた「だるま」でした。それぞれに用意されただるまを受け取った後は、北海道の豪華コース料理を堪能することに。佐久間大介さんによる勢いのあるカンパイから宴はスタートし、海のエキスがたっぷり染み出た海鮮鍋をはじめ、ぜいたくな料理を9人で食リポしながら楽しみました。
食後には番組から特別なプランが用意され、温泉でリラックスするチームと、地域ならではの体験を楽しむチームに分かれて行動します。この宿自慢の温泉は大自然を感じながら入れるもので、参加したメンバーは大興奮。地域ならではの体験に参加したメンバーは、オリジナルの魔除けづくりを行うことになりました。
最後に、各メンバーがSnow Manへの思いを語るVTRが流れ、そのまま全員で締めのラーメンを食べる場面へ。9人が横並びでラーメンを食べる姿が、番組のラストシーンとなりました。
これまで、10回にわたって放送された『旅スノ』。最も勢いがあるアイドルグループの素の表情が見られる貴重な番組で、各メンバーがSnow Manとしての活動に誇りを持っていることがどの場面からも感じ取れました。今回の旅でさらに絆を強めたSnow Manが、年末から来年にかけてより大ブレークを続けることに期待しましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
