お笑いタレント・みなみかわさんの妻である雅代さんは11月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。みなみかわさんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。

「最高最強のバディであり嫁」

「第42回ベストジーニスト2025」協議会選出部門を受賞したみなみかわさん。雅代さんは「これは夫婦2人で力を合わせて取れた賞だと思います！！　頑張ってきて良かった」とつづり、受賞直後に撮影したと思われるツーショットを投稿しました。みなみかわさんの隣で雅代さんが美しい笑みを浮かべています。

ファンからは「顔が似ていていい」「ナイスカップル」「理想の夫婦です」「最高最強のバディであり嫁」「社長がどんどんお美しくなられます」などの声が寄せられました。

「ついに夢が叶いました！！！」

同日には「私がみなみかわのマネジメント活動を始めてからずっとずっと言い続けていたベストジーニスト賞！！ついに夢が叶いました！！！　これはホントにすごいよ」とも投稿した雅代さん。雅代さんとみなみかわさんにとっては念願の受賞だったようです。今後の活躍にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)