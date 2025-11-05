病院やお寺の近くは避けたほうがいい？風水で「お金持ちになれる住まい」を探すには？
バグア風水から見た「お金持ちになれる住まい探しのポイント」心理占術研究家の天城映さんに、バグア風水から見た「お金持ちになれる住まい探しのポイント」を教えていただきます。間取りや建物がどちらの方角を向いているのかなど、部屋選びの参考にしてみてください。
＊ ＊ ＊
お金持ちになれる間取りを選ぶには？風水のひとつの流派である「バグア風水」。
「バグア風水」は、「自然との調和を大事にする」という基本理念の中国の伝統的な風水と変わらないものの、方位や方角にこだわらない、特別な道具や知識がいらないなどで生活に取り入れやすいのです。
「富と繁栄」のエリアをきれいに片付け、すっきりさせたうえで観葉植物や照明器具、卓上噴水などを置くと金運アップにつながります。
▼部屋もしくは間取り図全体が、ほぼ四角形のものを選ぶ。三角形や台形など変形の間取りや部屋はなるべく避ける
ところが、バグア風水から見て、完璧な住まいというのはまずありません。建物の構造やどちらの方角を向いているか？ ご近所の環境など、自分ではいかんともしがたいものがあります。
特に三角形や台形など変形の間取りや部屋は大きな「欠け」を作る原因になりやすく、「欠け」が生じたエリアは、そのテーマに関して問題が起こりやすくなるのです。
「欠け」からくるエネルギー不足を補うための方法もありますが、完全にはカバーしきれません。できれば欠けが生じないような四角形の間取りを選びましょう。
▼リビングなどメインで使う部屋に日の光が射し込み、昼間は明るいこと。おすすめは『東南』の方角
動物も植物も、生きて成長できるのは太陽の光あってこそ。太陽の光＝最高のエネルギーと言っても過言ではないでしょう。また「明」と「暗」では、圧倒的に「明」のほうが運やツキを引き寄せるパワーがあります。
金運をはじめとする運を呼び込みたいなら、よく日の光が入る、昼間なら電気をつけなくても明るい住まい・部屋を選びましょう。おすすめは「東南」の方角。メインで使う部屋が東南向きだといいですね。
▼ベランダに出た時、目と鼻の先に電柱や建物、大きな木などがないこと。また、マンションのエントランスや戸建ての玄関の前にも、柱や電信柱、大きな木などがないことが望ましい
電柱や柱、建物、大きな木などが玄関前やベランダの前にあると、エネルギーが家の中にまっすぐ入ってこられません。その結果エネルギーが滞り、バグアマップにおける各エリアの沈滞を招いてしまいます。
特に向かいの建物やその屋根が三角形で、しかもその角がちょうどこちらを向いているような場合はご用心。鋭い刃物を向けられているに等しく、家にいても敵意のこもったようなエネルギーを受け続けることになり、心身ともに疲弊してしまいます。
▼建物の近くに、高圧電線の鉄塔がないこと。建物の上を高圧電線が通っていないこと
高圧電線の鉄塔が近くにあったり、電線が家の真上にあったりすると、心身に悪影響を及ぼします。長い間には住む人の健康を損ね、思うように働けなくなって収入減に!? 病院代がかさんで、出費を増すこともありえます。
高圧電線の鉄塔からは、少なくとも150mは離れるよう心がけてください。なお風力発電機が近くにあるのも、高圧電線の鉄塔と同様によろしくありません。ご用心。
▼玄関を出ると、すぐに下り坂になっている家は避ける
坂道というのは、何かを落とすと下に転がり落ちていってしまいますね。玄関を出るとすぐに下り坂になっている家は、金運をはじめとするあらゆる運が、下に転がり落ちていってしまいます。
家に帰るのも坂を上らねばならず、疲れるしけっこう大変……というのもあります。
▼家の隣や前に、病院やお寺、お墓といったものがあるのはNG
病院やお寺、お墓というのは、どうしても病や死といったネガティブなものが連想されやすい場所です。こういったものが家の隣や前にあると、ネガティブなものを目にすることが増え、無意識の中に強く刻まれてしまいます。
運気に暗い影を落とす結果になりやすいので極力避けたほうがいいでしょう。
▼ゴミ屋敷や廃墟が通り道にある
ゴミ屋敷や廃墟は、ネガティブなエネルギーが集まる場所。家全体が「不用品」に近くなっているわけですから縁起のいいものではありませんね。
通るたびに「ここって大丈夫かな？」と心配になったり、不審者がいるなど悪いうわさがたったりすると、じわじわと心に悪影響が及びます。避けるに越したことはありません。
▼外から帰って玄関を開けると、目の前がすぐに階段になっている
一戸建てで意外とあるのが玄関を開けて目の前が階段になっているパターン。気の循環が悪く、うまく家の中にエネルギーが行きわたらないので、金運が逃げやすいといわれています。
もしも直せるものなら階段の最初の段だけでもカーブをつけるなど、一直線に上らないようにするだけでずいぶん改善されます。ただしリフォームをしなくてはならず、難しい人も多いでしょう。その場合は、階段の近くに観葉植物を置くなどして運気を上げましょう。
▼外から帰って玄関を開けると、外に通じる窓が見える
玄関を開けると外に通じる窓が見えるのは、マンションに多いパターンですが、玄関から入ってきたエネルギーが家の中を素通りして外に出て行ってしまうといわれています。通路にのれんを下げたり、窓が見えないようついたてを置いたりすることで改善できます。
いかがでしたか？ 環境的にも完璧な住まいや部屋を探そうとすると案外難しいのですが、自分の努力ひとつで改善できる部分をなんとかするだけでも、運気をあげることはできます。さあ、あなたもバグア風水メソッドを使って、お金持ちへの第一歩を踏み出しましょう！
教えてくれたのは……天城 映（あまき えい）さん
命・卜・相 各種占い、心理、スピリチュアルおよび関連する学問を学び、心理占術研究家として活動を開始して36年。「バグア風水」に最初に出会ったのは2008年。2015年より日本におけるバグア風水第一人者ユキ・シマダ先生に直接師事。最上位課程である風水ライフコーチ©および風水インテリアセラピスト©を修めたのとほぼ同時期に、「天城堂」（不動産業）を、東京都の正式認可を受けて開業。「天城 映だからこそできる開運住まい探し・住まいづくり」をモットーに、吉方位に移転して運をつかみたい方、風水で住まいのエネルギーを上げたい方からのご相談に応じている。
(文:あるじゃん 編集部)