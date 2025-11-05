「ママとは思えない神々しさ」前田敦子＆板野友美、美脚際立つ双子コーデを披露！「顔ちっちゃすぎる」
元AKB48で俳優の前田敦子さんは11月4日、自身のInstagramを更新。同じく元AKB48でタレントの板野友美さんと双子コーディネートを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】前田敦子＆板野友美の双子コーデ
ファンからは「あつとも可愛すぎです」「双子コーデ、最高！」「顔ちっちゃすぎる」「スタイル抜群で素敵」「ママとは思えない神々しさ」「ふたりともお人形さんみたい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ふたりともお人形さんみたい」前田さんは「友ブランド @rosyluce 双子コーデ」とつづり、4枚の写真を投稿。板野さんと色違いのブルゾンとミニスカートで合わせた、まるで双子のようなコーディネートです。すらりとした脚が見えており、美しさが際立っています。
「やはり神だ」「全く老けない」9月20日の投稿では、板野さんとのツーショットを公開した前田さん。2人でウインクしているのが、とてもかわいらしいです。ファンからは「最強ツーショット やはり神だ」「全く老けない、どーゆうことだ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
