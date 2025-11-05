熊本市動植物園で飼育されているホッキョクグマのマルル。北海道から熊本に来てから10年以上、動植物園の人気者でした。そのマルルが12月、北海道の動物園へ引っ越すことになりました。





■永島由菜キャスター

「10年以上熊本で愛されてきたマルル。こんなに近くで愛くるしい表情を見ることもできるんです。」





熊本市動植物園のホッキョクグマ・マルルが12月、北海道に引っ越しすることが決まりました。

マルルが熊本にやってきたのは2014年3月、1歳3ヶ月のときでした。北海道の円山動物園から預かり飼育を始めました。





好奇心旺盛で色んな表情を見せてくれるマルル。多くの人がファンになりました。

こちらの男性は、約5年前からほとんど毎日、マルルの動画を撮ってSNSにアップしています。マルルが踊っているように見える動画は、2280万回以上再生されたといいます。



（永島アナ）マルルのどんなところが好きですか？

（男性）「かわいいところですね。愛らしいですね。いつも癒やしてくれてありがとう。」



熊本の人に親しまれていたマルル。当初は2年で返される予定でしたが、人気があったこともあり更新されてきました。

しかし今回、絶滅危惧種であるホッキョクグマの国内での飼育・繁殖の管理を進める計画の一環で、12月、北海道の釧路市動物園に移ることになりました。これで九州のホッキョクグマはゼロになります（全国では31頭）。





■飼育展示班 技術主幹兼主査 溝端菜穂子さん

「大人気のマルルだったので寂しい気持ちで一杯その分、感謝する気持ちもいっぱい」



誕生日でもある12月8日に北海道へ旅立つマルル。



熊本市動植物園では11月30日（日）にお別れ会、12月6日（土）にお誕生日会など、マルルに感謝を伝えるイベントを予定しています。

詳しくは熊本市動植物園のホームページをご確認ください。



また、熊本市動植物園では新しいエリアの整備が行われていて、5日からゾウやキリンなどの動物が見られなくなっています。次に会えるのは2027年3月末だということです。

