「오미자차（オミジャチャ）」の意味は？体調によって味が変わる…！？【韓国語クイズ】

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「오미자차（オミジャチャ）」の意味知ってる？

「오미자차（オミジャチャ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、果物の実からつくるお茶のこと！

「오미자차（オミジャチャ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。