「오미자차（オミジャチャ）」の意味は？体調によって味が変わる…！？【韓国語クイズ】

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「오미자차（オミジャチャ）」の意味知ってる？

「오미자차（オミジャチャ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、果物の実からつくるお茶のこと！

「오미자차（オミジャチャ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「五味子茶」でした！

「오미자차（オミジャチャ）」とは、五味子（チョウセンゴミシの実）を水に浸して、砂糖や蜂蜜を加えて飲むお茶のことです。

五味子の名前の通り、甘味、酸味、苦味、辛味、塩味の5つの味を感じることができます。

疲労回復や滋養強壮にも効果があるとされていて、韓国のスーパーや百貨店などではスティックタイプやポーションタイプのものが販売されるほど人気ですよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『Kpedia』
・『SEOULnavi』

ライター Ray WEB編集部