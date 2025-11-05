バランスの取り方が最大のカギ！女みシルエットを際立たせる「ピタピタ服」のコーデテクって...？

女のコらしさ満点のコーデは、必ずしもメンズウケしないらしい...。そこで今回は、やりすぎ注意な「ピタピタ服」のコーデテクについてご紹介します。ガーリーすぎず、ほどよくカジュアルでダボっとしたアイテムを選ぶことがポイントなんです！

全身ピタピタは逆に萎えるらしい。ピタはバランスが超重要！

女性らしいシルエットはドキッとするけど、全身でアピールされるのは…という意見が。ピタピタな服はバランスの取り方こそが、最大のカギなんです！

MEN'S COMMENT

「ゆとりのあるアウターを脱いだときに、ピタッとした服が見えたらシンプルにドキッとする！」Hくん（社会人・25才）

「だぼっとした太いパンツにタイトなトップスだと、エロさのない女性らしさが出ていい」Tくん（青山学院大学3年）