バランスの取り方が最大のカギ！女みシルエットを際立たせる「ピタピタ服」のコーデテクって...？

女のコらしさ満点のコーデは、必ずしもメンズウケしないらしい...。そこで今回は、やりすぎ注意な「ピタピタ服」のコーデテクについてご紹介します。ガーリーすぎず、ほどよくカジュアルでダボっとしたアイテムを選ぶことがポイントなんです！

全身ピタピタは逆に萎えるらしい。ピタはバランスが超重要！

女性らしいシルエットはドキッとするけど、全身でアピールされるのは…という意見が。ピタピタな服はバランスの取り方こそが、最大のカギなんです！

MEN'S COMMENT

「ゆとりのあるアウターを脱いだときに、ピタッとした服が見えたらシンプルにドキッとする！」Hくん（社会人・25才）

「だぼっとした太いパンツにタイトなトップスだと、エロさのない女性らしさが出ていい」Tくん（青山学院大学3年）

Cordinate ピタワンピ×大きめアウター

タイトミニにカジュアルアウターでほどよいあざとさ

ベージュやグレージュなどのベーシックカラーで全体の色みを統一すれば、こなれ感を生み出せる。えっちみのあるピタ×ミニに、メンズライクな無骨アウターで全体の調和をとって。

ベアミニワンピース 8,800円／RESEXXY フェイクスエードジャケット 16,500円／merry jenny メガネ 13,000円／OWNDAYS バッグ 4,390円／Olu. ソックス 759円／チュチュアンナ パンプス 17,600円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate BIGトップス×ピタボトム

彼シャツ風なサイズ感にラフなパンツのバランスが◎

メンズ人気の高い大きめシャツは、ショート丈のボトムをあわせて野暮ったさを回避。間のびを防げるスエットの肩かけがおしゃれ女子の上級テク。

オーバーサイズシャツ 7,749円／ILLIGO（HANA SHOWROOM）肩にかけたスエット 3,157円／UnitedAthle（キャブ）ニットパンツ 12,100円／UGG®（デッカーズジャパン）ネックレス 2,860円／アネモネ（サンポークリエイト）モカシン 14.900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate ピタニット×ダボパンツ

キメすぎないスエット素材にシアーなニットがしゃれ〜

スポーティなスエットパンツは引き続きトレンド。ラフさに、さりげなく色気を演出できるシアーなニットで攻めすぎないモテカジュアルが完成。

シアーニット 7,997円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）レースパンツ 11,800円／Treat Ürself ヘアクリップ（2個セット）880円／アネモネ（サンポークリエイト）スニーカー 7,700円／コンバース

