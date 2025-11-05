女優の郄石あかりが「ばけばけ」出演者として音楽番組に出演した。

現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・午前８時）でヒロインを演じている郄石。５日までに自身のインスタグラムで「ばけばけの主題歌や名曲を生で聴くことができ贅沢な時間でした」とＮＨＫで４日に放送された「第２５回 わが心の大阪メロディー」に出演した感想をつづっている。

郄石は真っ白なシャツとロングスカート姿に加え、「ばけばけ」で共演する俳優のトミー・バストウと女優の吉柳咲良との３ショットを公開。「久しぶりに咲良ちゃんにも会えたのですが、手作りのうちわを頂きました。忙しいのに何をされているんでしょうか。大きな愛を感じております。飾ります」と喜ぶ姿も見せた。

この投稿にファンからは「ビジュ爆発してました」「手作りうちわ可愛い〜」「久しぶりに咲良ちゃんに会えて良かったね」「吉柳咲良さんとの微笑ましい絡みやトミーさんとの仲良しな姿にたくさん癒されました」「こんなお綺麗なドレスだったんですねー！」「極み美しかったです」などの声が寄せられている。