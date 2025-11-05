日産「最新SUV」がスゴい！ メッキ排除したブラックフェイス＆黒アイテム搭載！ ミドルサイズで“ちょうどいい”「ローグ ダークアーマー」米国モデルとは！

ミドルサイズで“ちょうどいい”「ローグ ダークアーマー」がカッコいい！

2025年7月30日、日産のアメリカ法人は、クロスオーバーSUV「ローグ」の2026年モデルを発表しました。

このローグに「ダークアーマー」という新しいグレードが追加され、大変注目を集めています。どのようなモデルなのでしょうか。

真っ黒な「ローグ」がスゴい！

「Rogue（ローグ）」は、日本では「X-TRAIL（エクストレイル）」の車名で販売されているミドルサイズSUVの人気モデルです。

2024年は通年で24万5723台を販売しており、全米の年間ベストセラー上位に入っています。

最新の2026年モデルは、全長4648mm×全幅1840mm×全高1689mm、ホイールベース2706mm。取り回しの良いサイズにまとめられました。

パワートレインは、最高出力201ps、最大トルク305Nmを発揮する1.5リッター3気筒VCターボエンジンを搭載し、トランスミッションはCVTです。駆動方式はFWDまたはAWDとなります。

これまでのローグのグレードは、「S」「SV」「Rock Creek（ロッククリーク）」「SL」「プラチナム」が用意されていたのですが、今回、SVの上の新グレードとしてダークアーマーが追加されました。

ちなみに、ロッククリークはアドベンチャー仕様となっており、2024年7月8日に追加され、タフな内外装デザインを採用しています。

新たなダークアーマーは、その名のとおり、黒でまとめられたエクステリアが最大の特徴です。

グロスブラックの外装トリム、同じくグロスブラックのミラーキャップ、19インチのブラックホイール、サテンブラック系ルーフレールを備え、その質感がデザインを引き締めています。

また、「SV」グレードの装備に加え、HDインテリジェントアラウンドビューモニター（移動物体検知機能付き）、パノラマムーンルーフ、フロントシートヒーター、ステアリングホイールヒーターが追加装着されました。

ダークアーマーは、「SVグレードの実用性」に黒基調のエクステリアデザインと上位装備（360度カメラ・パノラマルーフ・ヒーターなど）」を組み合わせた新しいミドル上級パッケージという位置づけとなっていると言えるでしょう。

2025年11月初旬現在もダークアーマーの価格はいまだTBA（後日発表）となっています。

元となったSVグレード（AWD）が3万1190ドル（約464万円）ですので、それよりも高い価格が設定されることでしょう。