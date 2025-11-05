歌手の湯原昌幸が５日、東京・代官山の鳳鳴館で新曲「どうかしてるね」の発売記念ディナーショーを開催した。

本作は徳間ジャパン移籍第１弾で、作詞を「残酷な天使のテーゼ」の及川眠子氏、作曲を「天城越え」の弦哲也氏が手がける豪華タッグ。いずれも湯原への作品提供は初となる。妻で歌手の荒木由美子も会場に応援に駆けつけた。

ラテンタッチの曲調で、長年連れ添った女性から三くだり半を突きつけられた男の戸惑いを描いた。

湯原は「テーマは妻からの三行半。世の旦那さんに伝えたいのは『今の生活にあぐらをかいてはいけません』。油断してぬるま湯に浸かっていると、妻の方から栓を抜かれます」と笑いを誘った。

作詞の及川氏は「湯原さんはいろんなテーマを歌ってこられたので、これまでのイメージを壊すような作品にしたかった」と説明。作曲の弦氏は「歌って良し、踊って良しの作品。同時代の仲間として“湯原節”がすぐ浮かんだ。本当は奥さんの由美子ちゃんの歌を作りたかった（笑）」と冗談を交えた。

荒木は「３年前から湯原さんと『弦哲也先生に曲を書いていただきたい』と話していて、それが実現して本当にうれしいです。湯原さん、三行半を突きつけられないように気をつけてくださいね（笑）」と笑顔で語った。

荒木は１９８３年に人気絶頂のアイドルだった２３歳で湯原と結婚し、芸能界を引退。その２週間後から義母の介護を２０年続けた。湯原は「由美子には母の介護もしてもらい、本当に感謝しています。夫婦円満の秘訣は感性が近いこと、そして感謝を欠かさないこと。努力なくして“おしどり夫婦”はありません」と語った。

ステージでは新曲のほか、ヒット曲や荒木とのデュエットも披露。ゲストの弦哲也氏が「天城越え」等を弾き語りで聴かせ、約１００人の観客を魅了した。