急な水着にビックリ！紙コップ芸になぜ？バカリズム＆ロバート秋山も「恐ろしいやつが多いですよ」
完全無音の実験的お笑い番組「バカミュート★バカリズムとロバート秋山のエッジ効きすぎ！新お笑いネタ番組始動」。衝撃の収録を終えたばかりの番組MC、バカリズムさん、秋山竜次さん（ロバート）に、印象に残ったネタについて聞いた。
【動画】急な水着にビックリ！紙コップ芸になぜ？バカリズム＆ロバート秋山も「恐ろしいやつが多いですよ」
バカリズム＆ロバート秋山インタビュー【前半】では、芸人としてお互いに思うことについてトーク！
バカリズム「印象に残ったはめちゃくちゃありましたよ」
秋山「そうですね。世界を考えなければね」
バカリズム「世界を考えなければいくらでもありますよ。メグちゃんとかね。もうおそらく二度とテレビでは見ることないんだから、少なくともこのネタは」
秋山「なんだか見ちゃうんですよね」
バカリズム「キャリアを重ねれば重ねるほど、この人は面白くなっていきますね」
秋山「あと、大納言光子さんもスゴかったですね。水着とか想像してなかったですから、一瞬“えっ?”ってなっちゃって」
バカリズム「これはライブでもウケないですよね」
秋山「笑っていいかかどうか分からないからね。急な水着って、やっぱビックリしちゃう。元々そういうイケイケ系の男ではないので」
バカリズム「そうそう」
秋山「急な水着に一瞬引いちゃう。それはなりたかったですよ、一瞬でウケる方の側に。でもそうじゃなかったので、出が」
バカリズム「パブとかいけるんじゃないですか、お酒入ってる時に。パブの営業」
秋山「あと、ウフフワッハッハもよかった」
バカリズム「ああ！よかった！小道具ネタというかね。他にもいろいろ見たい」
秋山「片倉ブリザードの紙コップ使ったのも。なんであれを作ろうと思ったのかと思いますよね。あるあるでもないし」
バカリズム「紙コップから考えたのか、バッハをどうやればいいのかで考えたのか、スタートがわかんないですよね」
秋山「なんで、あの紙コップ重ねからバッハかわかんないですよね。恐ろしいですよ。結構恐ろしいやつが多いですよ」
バカリズム「振り返ると面白い人いましたね。さっきのメグちゃんカットしてもらっていいですか」
秋山「わざわざカットせずに、別に2個言ってもいいんだから」
バカリズム「秋山さんがあげたの意外とちゃんとした人だから(笑)」
秋山「わざわざやめなくていいんですよ」
バカリズム「いいですか」
秋山「2個3個言っても全然大丈夫ですから」
バカリズム「なかなかテレビで見れなさそうなタイプのネタがいましたね」
バカリズムさんオススメ（？）のメグちゃんのネタは「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！秋山さんオススメの片倉ブリザード、大納言光子、ウフフワッハッハは11月10日（月）深夜24時30分放送。
