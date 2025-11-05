急な水着にビックリ！紙コップ芸になぜ？バカリズム＆ロバート秋山も「恐ろしいやつが多いですよ」

完全無音の実験的お笑い番組「バカミュート★バカリズムとロバート秋山のエッジ効きすぎ！新お笑いネタ番組始動」。衝撃の収録を終えたばかりの番組MC、バカリズムさん、秋山竜次さん（ロバート）に、印象に残ったネタについて聞いた。

バカリズム「印象に残ったはめちゃくちゃありましたよ」

秋山「そうですね。世界を考えなければね」

バカリズム「世界を考えなければいくらでもありますよ。メグちゃんとかね。もうおそらく二度とテレビでは見ることないんだから、少なくともこのネタは」

秋山「なんだか見ちゃうんですよね」

バカリズム「キャリアを重ねれば重ねるほど、この人は面白くなっていきますね」
秋山「あと、大納言光子さんもスゴかったですね。水着とか想像してなかったですから、一瞬“えっ?”ってなっちゃって」

バカリズム「これはライブでもウケないですよね」

秋山「笑っていいかかどうか分からないからね。急な水着って、やっぱビックリしちゃう。元々そういうイケイケ系の男ではないので」

バカリズム「そうそう」

秋山「急な水着に一瞬引いちゃう。それはなりたかったですよ、一瞬でウケる方の側に。でもそうじゃなかったので、出が」

バカリズム「パブとかいけるんじゃないですか、お酒入ってる時に。パブの営業」

秋山「あと、ウフフワッハッハもよかった」

バカリズム「ああ！よかった！小道具ネタというかね。他にもいろいろ見たい」

秋山「片倉ブリザードの紙コップ使ったのも。なんであれを作ろうと思ったのかと思いますよね。あるあるでもないし」

バカリズム「紙コップから考えたのか、バッハをどうやればいいのかで考えたのか、スタートがわかんないですよね」

秋山「なんで、あの紙コップ重ねからバッハかわかんないですよね。恐ろしいですよ。結構恐ろしいやつが多いですよ」

バカリズム「振り返ると面白い人いましたね。さっきのメグちゃんカットしてもらっていいですか」

秋山「わざわざカットせずに、別に2個言ってもいいんだから」

バカリズム「秋山さんがあげたの意外とちゃんとした人だから(笑)」

秋山「わざわざやめなくていいんですよ」

バカリズム「いいですか」

秋山「2個3個言っても全然大丈夫ですから」

バカリズム「なかなかテレビで見れなさそうなタイプのネタがいましたね」


