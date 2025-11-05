芳根京子＆中沢元紀、ドラマでも話題の2人の2ショットに反響「可愛かったです」「同じ魚座ですもんね」
俳優の中沢元紀（25）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。映画『君の顔では泣けない』（14日公開）で共演し、2日に放送されたフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』でもともに出演した俳優の芳根京子（28）との2ショットを披露した。
【写真】バラエティで共演し2ショット披露の芳根京子＆中沢元紀
中沢はNHK朝ドラ『あんぱん』に出演、芳根はフジテレビ系4月期ドラマ『波うららかに、めおと日和』に主演し、それぞれ反響を呼び注目を集めた。今回の投稿では、「昨夜放送の『突然ですが占ってもいいですか？』ご視聴いただきありがとうございました！最初から緊張がバレてあたふたしてしまいました。笑 これからの仕事に関して楽しみな事も言っていただけたので、変わらずひとつひとつ頑張っていこうと思います 貴重な体験をさせていただきました！」とつづり、芳根と笑顔でピースをする2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「もとくんガチガチな感じでしたねー笑 もとくんが占ってもらっている時の芳根京子さんのリアクションがめっちゃ可愛かったです」「見ましたー!!!元紀くんの反応めっちゃ可愛かったです笑笑」「元紀くんと芳根京子さん可愛かったです」「性格良すぎ〜京子ちゃんと同じ魚座ですもんね」「京子ちゃんも、元くんも、めちゃくちゃ可愛いかったなぁー お二人ともほんと！大好きです!!笑顔がキラキラで表情豊かで、リアクションがとっても面白かったー」などの反響が寄せられている。
