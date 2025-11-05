渡邊渚、お手製すだちシロップを披露「旬のものを楽しんでます」 “簡単”レシピも紹介
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が3日、自身のインスタグラムを更新。手作りの「すだちシロップ」を披露した。
【写真】「飲むのが勿体無いくらい美味しくできました！」渡邊渚が紹介したお手製すだちシロップ
「いつもお世話になっているメイクさんから立派なすだちをいただいたので、すだちシロップをつくりました」とつづり、もらい物のすだちと、瓶に入ったシロップを写真で紹介。
「飲むのが勿体無いくらい美味しくできました！」と満足そうな様子で、「他にもクリームパスタに絞ってかけたり、おひたしにも使ったり。旬のものを楽しんでます」と充実した生活ぶりを明かした。
また、この投稿にリプライする形でシロップの作り方を紹介。「簡単に説明すると、すだちを薄切りにして、清潔な瓶に、氷砂糖とすだちを交互に重ねるだけです！ ぜひチャレンジしてみてください」と伝えた。
【写真】「飲むのが勿体無いくらい美味しくできました！」渡邊渚が紹介したお手製すだちシロップ
「いつもお世話になっているメイクさんから立派なすだちをいただいたので、すだちシロップをつくりました」とつづり、もらい物のすだちと、瓶に入ったシロップを写真で紹介。
「飲むのが勿体無いくらい美味しくできました！」と満足そうな様子で、「他にもクリームパスタに絞ってかけたり、おひたしにも使ったり。旬のものを楽しんでます」と充実した生活ぶりを明かした。
また、この投稿にリプライする形でシロップの作り方を紹介。「簡単に説明すると、すだちを薄切りにして、清潔な瓶に、氷砂糖とすだちを交互に重ねるだけです！ ぜひチャレンジしてみてください」と伝えた。